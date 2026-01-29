Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na Ziyaret: Ortak Açıklama ve Adalet Tartışması

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:18
Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı sonrası yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve iki liderin ortak basın açıklamasıyla sona erdi.

Görüşmenin İçeriği

Müsavat Dervişoğlu, görüşmede kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Bunların içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik yargılamalarla alakalı yaşananlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Emeklilerin meselelerini ele aldık. Gençlerin sorunlarını ele aldık. Demokrasimizin karşı karşıya bulunduğu problemlerle ilgili olarak da fikirlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu ayrıca TBMM'de kurulan komisyon ve raporu üzerindeki çalışmalara değinerek, "Daha önce de defalarca belirttiğim gibi çözüm süreci adı verilen ihanet projesinin amacı Cumhuriyetimizin temel niteliklerini tartışmaya açmaktır. Bunu yeniden ifade ettim. Bunu başarmak için ise önce kelimeleri ve imajları değiştirmeye çalıştıklarını dile getirdim." dedi.

Özel'in Değerlendirmesi

Özgür Özel, Dervişoğlu'nu kurultay sonrası kutlayarak ziyaretin siyasi nezaketin ötesinde bir dayanışma anlamı taşıdığını vurguladı: "Bugün ben buraya yaptığımız ziyarette bir siyasi partinin genel başkanına hayırlısı olsun ziyaretine gitmenin ötesinde, bir ağabey ve kardeş hukuku içinde olduğumuz... bir sıcaklığı hissederek geldim."

Özel, CHP'nin son bir yılda zor günler geçirdiğini, "acı günlerimiz oldu, kayıplarımız oldu" sözleriyle dile getirirken İYİ Parti'nin kayıplar sırasında gösterdiği desteğe teşekkür etti.

Adalet Tartışması: Aziz İhsan Aktaş Davası

Basın mensuplarının sorusu üzerine Özel, Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin olarak ağır eleştirilerde bulundu: "Dün fiziken netleşti. Milletin kapısından milletin seçtiği belediye başkanları... Diğer kapıdan ise Tayyip Bey’in atadıkları giriyor. 770 yılla yargılanan ve iddianamede 'suç örgütü lideri' olarak tanımlanan kişinin etrafında 15 tane devlet korumasının işi nedir?"

Özel, yargı süreçlerindeki çifte standart iddialarına dikkat çekti ve bu durumun adalet arayışını sekteye uğrattığını savundu.

Dervişoğlu'nun Yanıtı: Dengesizlik ve Hukuk Endişesi

Müsavat Dervişoğlu da aynı konuda durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirip, "Burada bir dengesizlik vardır. Dolayısıyla o dengesizliğin giderilmesi gerekmektedir." dedi. Silivri'deki yargılamaları takip ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, süreçlerin hukuki olmanın ötesinde siyasi bir algı oluşturduğunu ve özel mahkeme izlenimi veren uygulamaların demokratik açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti.

İstanbul Seçimi ve Erken Seçim Tartışması

Erken seçim ve İstanbul seçiminin yenilenmesi önerisine ilişkin Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmesi halinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesini tartışmaya açık olduğunu söyledi: "Cesareti varsa kararı İstanbullular versin... Mart ayının 29’unda, pazar günü yapılacak bir İstanbul yerel seçiminde adayım Ekrem İmamoğlu’dur. İddia ediyorum ki 1,5 milyon farkla o seçimi kazanacağız."

Müsavat Dervişoğlu ise TBMM'de erken seçim zorlamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Hükümeti TBMM’de yeterli çoğunluk olmaması münasebetiyle erken seçim yapmaya zorlayamıyoruz. 360 kişilik bir nitelikli çoğunluğa ihtiyaç var." dedi. Dervişoğlu, CHP'nin önerisini belediye başkanları ve meclis üyelerinin eş zamanlı istifası gibi yöntemlerle İstanbul'dan başlatılabilecek bir siyasi iddia olarak değerlendirdi.

Basın Soru-Cevap Bölümü

İki lider, ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve görüşmelerin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

Öne çıkan konular: Adalet ve yargı süreçleri, emekliler ve gençlerin sorunları, TBMM çalışmaları, İstanbul seçimi önerisi ve olası erken seçim tartışmaları.

