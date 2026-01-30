Erdoğan: Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları eleştirisi — Karayolları 30 Bininci Km Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:15
Erdoğan: Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları eleştirisi — Karayolları 30 Bininci Km Töreni

Erdoğan: Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları eleştirisi

Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde konuştu

Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında “işte bizim meselemiz” diyebilecekleri hiçbir icraatları yok"

Erdoğan'ın sözleri törende yapılan konuşmanın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı; konuşma, tören kapsamındaki açılışların ardından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında “işte bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında “işte bizim meselemiz” diyebilecekleri hiçbir icraatları yok"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Su Artvin için Hayati Başlık Haline Geldi
2
Mesleki Eğitim Strazburg'da: Dr. Murat Cahid Cıngı'dan Genç İşsizliğine Çağrı
3
Uraloğlu: Bölünmüş Yol Ağını 2002'de 6 bin 101'den Bugün 30 Bin Km'ye Çıkardık
4
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi İstanbul'da Kabul Etti
5
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL
7
Bakan Yaşar Güler, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen’i Kabul Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları