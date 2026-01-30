Erdoğan: Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları eleştirisi — Karayolları 30 Bininci Km Töreni

Erdoğan: Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları eleştirisi
Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde konuştu
Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında “işte bizim meselemiz” diyebilecekleri hiçbir icraatları yok"
Erdoğan'ın sözleri törende yapılan konuşmanın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı; konuşma, tören kapsamındaki açılışların ardından gerçekleştirildi.
