Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı; görüşme sonrası ortak basın toplantısı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:06
Resmi karşılama ve görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşını resmi törenle karşıladı.

Basın açıklaması beklentisi

İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

