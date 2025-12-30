Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe'de Görüştü
Resmi karşılama ve görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.
Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşını resmi törenle karşıladı.
Basın açıklaması beklentisi
İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
