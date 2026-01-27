Erdoğan: Tinubu ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefimizi teyit ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar paylaşıldı.

Görüşmenin kapsamı ve önemi

Erdoğan, Nijerya heyetinin iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştireceği temasların verimli geçmesini dileyerek Nijerya'nın 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'da Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurguladı. Ayrıca Nijerya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 çerçevesinde stratejik bir ülke olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya’daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük" dedi.

Ekonomi, enerji ve savunma iş birliği

2021 ziyaretinde çizilen çerçevenin ileri taşınması için her iki tarafta da güçlü siyasi irade olduğunu aktaran Erdoğan, atılacak adımların öncelikli olarak ticaret ve yatırımlar üzerine odaklandığını söyledi. Bugün tesis edilen Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO)'nun bu iş birliğine katkı sağlayacağına inanıldığını ifade etti.

Enerji alanında Nijerya'nın Afrika'daki en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi olduğunun altını çizen Erdoğan, Tinubu'nun iktidara geldiği 2023'ten bu yana ekonomi reformlarında enerji sektörüne önem verdiğini belirtti. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

Terörle mücadelede iş birliğinin de gündemde olduğunu aktaran Erdoğan, "Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik" diyerek askeri eğitim ve istihbarat alanlarında yakınlaşmanın sinyallerini verdi.

Eğitim, kalkınma ve imzalanan anlaşmalar

Erdoğan, TİKA'nın Abuja'da bir ofis açmasının kalkınma iş birliği kapsamında Nijeryalıların refahına katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitim alanında birçok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden memnuniyet duyduklarını ve Maarif Vakfı'nın faaliyetlerinin genç nüfusa ilave imkan sunacağını kaydetti.

Basın toplantısında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu da iki ülkeyi ilgilendiren tüm konuları görüştüklerini, Nijerya'nın Afrika kıtasının kalbinde olduğunu ve demokrasi, özgürlükler ile refah vaadlerinde güvenilir olduklarını belirtti.

Türkiye ile Nijerya arasında imzalanan anlaşmalar:

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı.

Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

Görüşme, imza töreni ve açıklamalar iki ülke arasındaki ekonomik, eğitimsel ve güvenlik iş birliğinin yeni bir döneme girdiğine işaret etti.

