Erdoğan ve Mirziyoyev: Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliğinde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nda kapsamlı iş birliği adımlarını paylaştı ve bir dizi anlaşmayı imzaladı.

Erdoğan'ın vurgusu: "Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpa’nın, ‘Ey bizi uyandıran üstadımız’ diyerek selamladığı İsmail Gasparalı’nın işaret ettiği, ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz".

Görüşmeler, imzalar ve ortak bildiri

Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından "Türkiye Cumhuriyeti İle Özbekistan Cumhuriyeti arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar" ile "Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı Ortak Bildirisi"ni imzaladı. Törende iki ülke arasında çok sayıda anlaşma da karşılıklı olarak onaylandı.

Ekonomik, siyasi ve kültürel hedefler

Erdoğan, iki ülkenin kurumlarının siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel hedefler doğrultusunda iş birliği içinde olduğunu belirtti. "Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık" diyen Erdoğan, "Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca UNESCO kararı bağlamında 15 Aralık’ın "Dünya Türk Dili Ailesi" günü ilan edilmesindeki katkıları nedeniyle Mirziyoyev’e teşekkür etti.

Deprem dayanışması ve konut projeleri

Erdoğan, Özbekistan'ın 6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye hızlı şekilde yardım ettiğini vurguladı: "Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi". TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konut projesinde Özbekistan'ın 308 konutun yapımını üstlendiğini, bu yerleşimin "bir Özbek mahallesi" olarak ebedi kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi. Erdoğan ve Mirziyoyev, konutların teslim törenini video konferansla gerçekleştirdi ve anahtarları ailelere takdim etti.

Eğitim ve kültürel projeler

İki lider, Özbekistan'ın yurtdışında açacağı ilk okulun İstanbul'daki temel atma törenini çevrimiçi olarak birlikte gerçekleştirdi. Erdoğan, okulun İstanbul'u tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti ve tören sırasında "Ya Allah Bismillah" ifadesiyle taş koyuş merasimine katıldı.

Ortak duruş ve insani meseleler

Erdoğan, Özbekistan'ın İsrail’in Gazze ve Filistin’e yönelik saldırılarındaki tutumunu överek, "Özbekistan İsrail’in Gazze ve Filistin’in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir" dedi ve Mirziyoyev’in Filistinliler için sosyal hizmet sunmayı amaçlayan fon kurma kararını takdirle karşıladı.

Tarafların açıklamaları

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan’a misafirperverliği için teşekkür ederek iki ülkenin hedeflerinin daha yüksek olduğunu, ilişkilerin tarihi teslim törenleriyle silinmez bir iz bırakacağını vurguladı. Mirziyoyev, "Kalpler bir olunca mesafeler kısalar. Bizim dilimiz, kalplerimiz birdir" dedi ve Nevruz Bayramı'nda Hatay'dan bir heyeti Özbekistan'da 5 gün ağırlama teklifinde bulundu.

İmzalanan anlaşmalar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhurıyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması.

Toplantı ve imza törenleri, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirme hedefinin somut adımlarla sürdürüldüğünü gösterdi. Cumhurbaşkanları, projelerin takipçisi olacaklarını ve ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik adımları yakın zamanda hayata geçireceklerini belirtti.

