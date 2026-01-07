Erdoğan: Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Şırnak’ta sondaja başladı

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda iki yerli sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu’nun Şırnak sahalarında sondaja başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:00
Erdoğan: Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Şırnak’ta sondaja başladı

Erdoğan: Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Şırnak’ta sondaja başladı

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli duyuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi; Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak’taki sahalarda sondaja başladı" dedi.

Açıklamada, yerli ve milli olarak üretilen bu iki sondaj kulesinin adı olan Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu isimlerinin vurgulandığı belirtildi. Erdoğan, yatırım ve yerli üretim vurgusuyla bu gelişmenin enerji çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Haberde verilen bilgiye göre, bahsi geçen sondaj faaliyetleri Şırnak bölgesindeki sahalarda başlatıldı ve konuyla ilgili detayların yetkili kurumlarca paylaşılmaya devam edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi; Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi; Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa'dan ABD'nin Grönland Tehditlerine Yanıt Hazırlığı
2
Erdoğan: 'Ankara'ya Su Bile Veremeyenlere Milletimizi Bırakmayacağız'
3
Erdoğan: KIZILELMA ile GÖKDOĞAN Hamlesiyle Dünyada Bir İlk
4
Merkezefendi'de Atatürk Bilim Merkezi 11 Ocak'ta Açılıyor
5
Erdoğan: Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Şırnak’ta sondaja başladı
6
Destici: Venezuela Operasyonunun Tek Nedeni ABD Ekonomisine Nefes Aldırmak
7
AK Parti Grup Toplantısı: Siyasi Gündem ve Parti İçi Değerlendirmeler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları