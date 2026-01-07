Erdoğan: Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Şırnak’ta sondaja başladı

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli duyuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi; Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak’taki sahalarda sondaja başladı" dedi.

Açıklamada, yerli ve milli olarak üretilen bu iki sondaj kulesinin adı olan Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu isimlerinin vurgulandığı belirtildi. Erdoğan, yatırım ve yerli üretim vurgusuyla bu gelişmenin enerji çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Haberde verilen bilgiye göre, bahsi geçen sondaj faaliyetleri Şırnak bölgesindeki sahalarda başlatıldı ve konuyla ilgili detayların yetkili kurumlarca paylaşılmaya devam edeceği kaydedildi.

