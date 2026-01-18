Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti

Görüşmede toprak bütünlüğü, yeniden inşa ve terörle mücadele ele alındı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’ne yönelik operasyonu devam ederken, Eş-Şara görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşa sürecine tüm Suriyelilerin katılımına ve diyaloğun önemine vurgu yaptı. Ayrıca terörle mücadelede koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Suriye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yolları ve bölgede yaşanan son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Barrack'ın IKBY ziyareti ve Mazlum Abdi toplantısı

Tom Barrack dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirdi ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi de yer aldı.

