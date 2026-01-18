Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Tom Barrack'ı Şam'da kabul etti; toprak bütünlüğü, yeniden inşa, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler görüşüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:41
Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti

Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti

Görüşmede toprak bütünlüğü, yeniden inşa ve terörle mücadele ele alındı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’ne yönelik operasyonu devam ederken, Eş-Şara görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşa sürecine tüm Suriyelilerin katılımına ve diyaloğun önemine vurgu yaptı. Ayrıca terörle mücadelede koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Suriye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yolları ve bölgede yaşanan son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Barrack'ın IKBY ziyareti ve Mazlum Abdi toplantısı

Tom Barrack dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirdi ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi de yer aldı.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM...

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK’I KABUL ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti
2
Macron: SDG’nin Suriye’ye Entegrasyonu Sağlanmalı
3
MİMDER'den Bakan Kurum'a Malatya Yerinde Dönüşüm Raporu
4
Denizli'de Gümüşler DSİ Kavşağı Tartışması: Subaşıoğlu 'Bizi takip etsinler'
5
AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' İle Kış Saha Çalışmaları Başladı
6
AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' Kış Saha Çalışmaları Başladı
7
Bayırcı: Kütahya'da Gençlik Yatırımları ve KYK İmkanları Göz Ardı Edilemez

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları