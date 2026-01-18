Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine yönelik vergi tehdidine karşı Avrupa dayanışmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:47
Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi

Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi

Frederiksen: Dayanışma ve kararlı mesaj

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland tartışmasıyla ilgili olarak bazı Avrupa ülkelerine ek vergi uygulanacağı tehdidine ilişkin açıklama yayımladı.

Fredersen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da yer aldığı liderlerle görüştüğünü belirterek, "Danimarka, büyük bir destek görüyor. Aynı zamanda bunun artık kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan bir mesele olduğu daha da netleşti" dedi.

Başbakan, Avrupa topluluğunun temel değerlerinin korunmasının giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı ve "Avrupa, şantaja boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı. Frederiksen, işbirliği yapma taraftarı olduklarını ve çatışma arzulayan tarafın kendileri olmadığını ekledi.

Fredersen’in açıklaması, ABD’nin ilave gümrük vergilerine hedef olan sekiz Avrupa ülkesinin bugün yayınladığı ortak açıklamanın hemen ardından geldi. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından yayımlanan ortak bildiri, Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içinde olunduğunu vurguladı ve ABD’nin adımının transatlantik ilişkilerde "tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal" tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Trump, dün yaptığı açıklamada Grönland nedeniyle söz konusu sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını; ABD’nin Grönland’ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde ise haziran ayı başından itibaren bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu. Trump, Grönland’ı almasının ABD açısından bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ve adayı kontrol altına almaması halinde bölgenin Çin ve Rusya hakimiyetine gireceğini savundu.

DANİMARKA BAŞBAKANI METTE FREDERİKSEN, ABD’NİN GRÖNLAND’IN ALINMASINA KARŞI ÇIKAN AVRUPA...

DANİMARKA BAŞBAKANI METTE FREDERİKSEN, ABD’NİN GRÖNLAND’IN ALINMASINA KARŞI ÇIKAN AVRUPA ÜLKELERİNE İLAVE VERGİ UYGULAMA ADIMINA İLİŞKİN OLARAK, "AVRUPA ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEK" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi
2
Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması
3
Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti
4
Macron: SDG’nin Suriye’ye Entegrasyonu Sağlanmalı
5
MİMDER'den Bakan Kurum'a Malatya Yerinde Dönüşüm Raporu
6
Denizli'de Gümüşler DSİ Kavşağı Tartışması: Subaşıoğlu 'Bizi takip etsinler'
7
AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' İle Kış Saha Çalışmaları Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları