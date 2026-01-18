Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi

Frederiksen: Dayanışma ve kararlı mesaj

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland tartışmasıyla ilgili olarak bazı Avrupa ülkelerine ek vergi uygulanacağı tehdidine ilişkin açıklama yayımladı.

Fredersen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da yer aldığı liderlerle görüştüğünü belirterek, "Danimarka, büyük bir destek görüyor. Aynı zamanda bunun artık kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan bir mesele olduğu daha da netleşti" dedi.

Başbakan, Avrupa topluluğunun temel değerlerinin korunmasının giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı ve "Avrupa, şantaja boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı. Frederiksen, işbirliği yapma taraftarı olduklarını ve çatışma arzulayan tarafın kendileri olmadığını ekledi.

Fredersen’in açıklaması, ABD’nin ilave gümrük vergilerine hedef olan sekiz Avrupa ülkesinin bugün yayınladığı ortak açıklamanın hemen ardından geldi. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından yayımlanan ortak bildiri, Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içinde olunduğunu vurguladı ve ABD’nin adımının transatlantik ilişkilerde "tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal" tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Trump, dün yaptığı açıklamada Grönland nedeniyle söz konusu sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını; ABD’nin Grönland’ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde ise haziran ayı başından itibaren bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu. Trump, Grönland’ı almasının ABD açısından bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ve adayı kontrol altına almaması halinde bölgenin Çin ve Rusya hakimiyetine gireceğini savundu.

