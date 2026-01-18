Macron: SDG’nin Suriye’ye Entegrasyonu Sağlanmalı

Macron, Ahmed Eş-Şara ile telefon görüşmesinde SDG’nin Suriye devletine entegre edilmesi ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgede artan şiddetten duyduğu endişeyi dile getirerek kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.

Macron sosyal medya paylaşımında, "Suriye’de kalıcı bir ateşkes şarttır. SDG’nin geçtiğimiz Mart ayında mutabık kalınan görüşmeler esas alınarak Suriye devletine entegre edilmesine yönelik bir anlaşmaya varılmak zorunda. Suriye’nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır" ifadelerini kullandı.

SDG’ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında yer alan SDG işgalindeki bölgeleri kapalı askeri bölge ilan etmiş ve bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat’ın doğusuna çekilmeleri çağrısında bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri’nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

SDG, Fırat Nehri’nin doğusuna çekilirken çeşitli bölgelerde güvenlik güçleri ile terör unsurları arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmaların ardından Suriye ordusu, Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Terör unsurlarından arındırılan bölgelerde istikrarın sağlanması ve devlet kurumlarının yeniden etkin hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütünden kurtarılan alanlar arasında Tabka yakınlarındaki ve ülkenin en büyük barajı olarak nitelendirilen Fırat Barajı da bulunuyor. Ordu geçtiğimiz hafta ise Halep’te yürüttüğü operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini SDG’den temizledi.

