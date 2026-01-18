Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarına yönelik operasyonları sonrasında, taraflar arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlandı.

Anlaşmanın kapsamı

Anlaşmayla birlikte tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durduruldu ve tam bir ateşkes ilan edildi. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat’ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirildi. Ayrıca, Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilecek.

Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar, Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirilecek. Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği ve bu alanların güvenliğinin düzenli ordu tarafından sağlanacağı karara bağlandı.

Güvenlik ve entegrasyon

SDG’ye bağlı unsurlar, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na entegre edilecek. Anlaşma, SDG’nin eski rejim kalıntılarının saflarına katılmasına izin vermeyeceğini ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan eski rejim subaylarına ait listeleri teslim edeceğini hükme bağlıyor.

Ayn el-Arab (Kobani) ve yerel yönetim

Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla Haseke Valiliği için bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacak. Anlaşma kapsamında Ayn el-Arab (Kobani) kenti ağır askeri unsurlardan arındırılacak, kent halkından oluşan bir güvenlik gücü kurulacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücü muhafaza edilecek.

Anlaşma ayrıca, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu kampların sorumluluğunun Suriye hükümetine devredilmesini öngörüyor.

PKK üyelerinin durumu ve merkezi atamalar

Ulusal ortaklığı garanti altına almak amacıyla SDG tarafından önerilen aday listesi doğrultusunda merkezi devlet yapısında üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atamalar yapılacak. SDG, tüm Suriyeli olmayan terör örgütü PKK üyelerini sınır dışı etmeyi taahhüt etti.

Suriye hükümeti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla ABD ile ortak koordinasyon çerçevesinde uluslararası koalisyonun aktif bir üyesi olarak DEAŞ’la mücadelesini sürdürecek.

Görüşme ertelendi ve uluslararası değerlendirme

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, SDG elebaşı Mazlum Abdi ile planlanan görüşmenin olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini belirtti. Eş-Şara, "SDG ile ilgili tüm askıda kalan dosyalar çözüme kavuşturulacak. Suriye devleti birleşik bir devlettir; özel statüye sahip bölgelerde görev yapacak güvenlik unsurlarının isimleri belirlenecek. Devlet kurumları, doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki üç vilayete girecek. Arap aşiretlerimize sükuneti korumalarını ve anlaşma maddelerinin uygulanmasına alan açmalarını istiyoruz" dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise iki tarafın ortaklık temelinde birleşmesini bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, "bu süreci kararlılıkla desteklediklerini ve birleşik bir Suriye yolunda çalışmalara başlandığını" ifade etti.

