Ferhat Akkuş Yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Ferhat Akkuş, yaklaşık iki yıllık aranın ardından Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine döndü; hizmette sürekliliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:09
Göreve dönüş ve hizmette süreklilik vurgusu

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, yeniden Genel sekreterlik görevine başladı.

Devlet hizmetinde sürekliliğin önemine vurgu yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, açıklamasında kurum ve şehir hizmetlerine olan bağlılığını dile getirdi.

“Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yeniden şehrimize ve kurumumuza hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir; buralar bizlere emanet edilen hizmet noktalarıdır. Bu amaçla görevini yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Asıl olan, görev süremiz boyunca halkımıza ve şehrimize ne kadar faydalı işler üretebildiğimizdir. Kaldığımız yerden, aynı azim ve kararlılıkla Iğdır için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

