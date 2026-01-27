Fico: AB’nin Rus Gazı Yasağı "Enerji İntiharı" — Slovakya ABAD’a Başvuracak

Başbakan Fico kararı "aptalca" ve "ideolojik" buldu, dava hazırlığı sürüyor

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan doğalgaz ithalatını yasaklayan kararını Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’na taşıyacaklarını açıkladı. Düzenlemeyi "aptalca" ve "ideolojik" olarak niteleyen Fico, kararı "Karar AB’nin enerji alanındaki intiharıdır" sözleriyle eleştirdi.

Basın toplantısında Fico, yasak kararının uygulanmasına ilişkin düzenlemenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının en geç 2026 sonunda ve boru hattı gazının 1 Ekim 2027 itibarıyla kademeli olarak durdurulmasını öngördüğünü hatırlattı. Fico, düzenlemeye karşı dava açacaklarını belirterek, "Bu standart bir yaptırım, yaptırım kararları oybirliğiyle alınır" ifadesini kullandı.

Fico, düzenlemeye karşı çıkan bir diğer AB üyesi ülke Macaristan ile ABAD’da ortak dava açmalarının söz konusu olmadığını ancak Budapeşte hükümetiyle koordineli adım atacaklarını söyledi.

Düzenleme, dün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan oylama ile kabul edilmişti. Karara göre LNG alımı 2026 sonunda, boru hattı gazı ise 1 Ekim 2027 tarihinde sonlandırılacak; bazı üye ülkelerin kış stoklarında sorun yaşaması durumunda bu sürecin 1 Kasım 2027’ye kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Oylamada, Rusya’dan gaz tedarikinde önemli oranda Rusya’ya bağımlı olan Macaristan ve Slovakya "ret" oyu kullanmıştı. Her iki ülke de söz konusu oylamayı yaptırım olarak nitelendirerek, yaptırımların oybirliği ile alınması gerektiğini savundu.

Yetkililer, Slovakya’nın ihtiyacının yaklaşıık %30unu Rusya’dan temin ettiğini ve 2034 yılına kadar geçerli olan Gazprom sözleşmesini ihlal etmeleri durumunda 16 milyar dolara kadar ceza ile karşılaşabileceklerini belirtiyor. Macaristan ise hâlâ gaz ihtiyacının yaklaşık %75ini Rusya’dan satın alıyor.

