Büyükkılıç: "Sosyal konutta talep olursa 7 bin 500’ü de geçeriz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal konut projeleri başta olmak üzere belediyenin yürüttüğü altyapı ve yatırım çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç olması halinde sosyal konut sayısının 7 bin 500'ü aşabileceğini vurguladı.

Çevre yolları ve ulaşım projeleri

Büyükkılıç, Kuzey Çevre Yolu için Karayolları tarafından 3 şeritli genişletme çalışmasının sürdüğünü belirtti. Ayrıca Güney Çevre Yolu için İncesu’dan başlayıp OSB'yi dolaşarak Ali Dağı arkasından gelecek alternatif bir güzergâhın avan proje çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Proje tamamlandığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulacağını söyledi.

Kocasinan Bulvarı ve OSB yönündeki trafik yoğunluğuna dikkat çeken Büyükkılıç, Devlet Su İşleri ile yapılan çalışmanın Kartal Kavşağı'nı rahatlatmaya katkı sağlayacağını belirtti. Kartal Kavşağı'nın ana bir arter olduğunu söyledi.

Büyük cami projesi: 3 yılda tamamlanabilir

Yapımı süren büyük caminin kaba inşaatının bir yıl içinde, ince işlerinin ise yaklaşık iki yılda tamamlanacağını belirten Büyükkılıç, toplamda 3 yıl içinde bitirilebileceğini söyledi. Projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle, bütçeye yük getirmeden ilerlettiklerini vurguladı.

Kişisel notlar ve eğitime vurgu

Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç'tan gurur duyduğunu belirterek, onun fedakârlığını anlattı. Eğitim konusuna da değinerek, büyük dedesinin Abdulhamit Han döneminde medrese yaptırdığını ve ailenin eğitime verdiği önemi aktardı. Tarihi okul yapılarının fonksiyon kazanması gerektiğini söyledi: "Eğitime yatırım, geleceğe yatırım".

Sosyal konutta kapasite ve dönüşüm

İlçelerden gelen talepler, verilen arsalar ve belediyenin ısrarı sonucu sosyal konut sayısının 7 bin 500 olarak belirlendiğini hatırlatan Büyükkılıç, "İhtiyaç olursa biz bu sosyal konut sayısının daha fazlasını çıkarırız" dedi. 2023 depreminin kenti test ettiğini, Kayseri’nin bu sınavı iyi verdiğini ve kentsel dönüşüm gereken mahallelerde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediye çalışanlarının ücret politikası

Büyükkılıç, belediye personeline ilişkin olarak "Asıl önemli olan ödeyebileceğin ücreti vermek" ifadesini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığını, ilçe belediyeleriyle birlikte bu sayının 10 bin civarına yaklaştığını belirtti. Ücret artışlarında dengeli davranacaklarını, sendika ile sorun yaşamadan anlaşma umduğunu söyledi.

Vasıflı iş gücü ve istihdam

Millet Bahçesi gibi projelerde ortaya çıkan pozisyonlara değinen Büyükkılıç, vasıflı çalışanlara her zaman ihtiyaç olduğunu, örnek olarak bir kepçe operatörünün hemen işe başlayabileceğini söyledi: "Eğer bir kepçe operatörü varsa yarın gelsin hemen başlatayım."

Su ve arıtma yatırımı

Büyükkılıç, ikinci arıtma tesisi için 50 milyon Euro hibe alındığını açıkladı. Kayseri’de suyun şehirler arasında en ucuz 4’üncü olduğunu, 200 metre derinlikten çıkarılan Erciyes suyu ve su altyapısının yenilenmesinin önemine vurgu yaptı. Yeni arıtma tesisinin birinci arıtma tesisinin yanına ileri teknolojiyle yapılacağını belirtti.

Otoyol ve hızlı tren çalışmaları

Kapadokya bölgesinden Boğazköprü’ye uzanacak 98 kilometrelik otoyol çalışmasının hızlı ilerlediğini söyleyen Büyükkılıç, Ulaştırma Bakanı ve Karayolları yetkililerinin konunun üzerinde olduğunu aktardı. Hızlı tren projesinin de yüzde 35 seviyelerine ulaştığını belirtti.

Erciyes yatırımları ve otel satışı

Erciyes’te 80 yataklı bir otel yerinin belediye tarafından el konularak satışa çıkarılacağını söyleyen Büyükkılıç, bölgede 20'nin üzerinde otelin tamamlandığını ve toplam yatak sayısının 3 bini geçtiğini belirtti. Ayrıca sıcak su çalışmalarına değinerek sezon geldiğinde yeniden deneme yapılacağını ve bölgede yatırımcıları teşvik etmek amacıyla makul fiyatlarla alanlar verildiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her alanda dirençli ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle altyapı, kentsel dönüşüm ve yatırım projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

