Başkan Arıkan Ankara’da Aydın Milletvekilleriyle Görüştü

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, TBMM'de AK Parti Aydın milletvekilleriyle projeleri konuştu; ilçenin yatırımları için destek talep etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:28
Başkan Arıkan Ankara’da Aydın milletvekilleriyle bir araya geldi

TBMM'de temaslar

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Aydın milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmelere Başkan Arıkan’a Başkan Danışmanı ve Priene Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı ile İmar ve Şehircilik Müdürü Nazlı Diler Bali eşlik etti.

Toplantılarda Başkan Arıkan, Söke’de hayata geçirilmesi planlanan ve devam eden projeler hakkında milletvekillerine detaylı bilgi verdi ve ilçenin gelişimi açısından önem taşıyan projeler için destek talebinde bulundu. Taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Yatırımlar için Ankara ilişkilerinin güçlendirilmesi

Yapılan görüşmelerin, Söke’nin yatırımlar ve projeler noktasında Ankara nezdindeki temaslarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

