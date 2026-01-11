Erdoğan: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı restore ettik, hediye eserler Kasımpaşa’da sergilenecek

Tophane-i Amire'de Hane İslam Eserleri Sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisinin açılışına katıldı. Protokol üyeleriyle kurdeleyi kesen Erdoğan, sergiyi gezerek eserleri inceledi ve sanatçıların sorularını yanıtladı.

Programdaki konuşmasında Erdoğan, "Bu tarihi mekanda Tophane-i Amire Binamızda sizlerle biraraya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bismillah diyerek hep birlikte açılışını yaptığımız Hane İslam Eserleri Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biraz önce eserlerimizi tek tek gördüm inceledim. Hakikaten her biri çok titiz bir emeğin seçkin bir üslübun ve göz nurunun meyvesi olarak bu tarihi yapıyı süslüyor." ifadelerini kullandı.

Geleneksel İslam sanatlarına vurgu

Erdoğan, hat, tezhip, minyatür, ebru, kalem işi ve çini gibi geleneksel sanatların medeniyet ve inanç açısından önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Kıymetli misafirler, değerli genç kardeşlerim; minyatürden ebruya, kalem işinden çiniye, hüsnü hattan tezhibe, gelenekli İslam sanatları hem inancımızın hem medeniyetimizin derinliklerini, güzelliklerini göstermesi bakımından çok çok önemlidir." dedi ve sanatçıları ile serginin küratörünü tebrik etti.

Hasan Çelebi gibi ustalara atıfta bulunarak Osmanlı ve sonraki dönemlerde İstanbul'un hat ve tezhibin merkezi haline geldiğini belirten Erdoğan, merhum ustaların eserlerinin camileri ve diğer mimari şaheserleri süslediğini vurguladı: "Ömrünün 60 yılını hat sanatına vakfeden ve geçtiğimiz sene ebediyete uğurladığımız hattatların reisi merhum Hasan Çelebi üstadımız da bu abidevi şahsiyetlerden biriydi."

Kültürel miras ve genç nesiller

Erdoğan, gelenekli sanatların sürekliliği için yeni kuşakların katkısının şart olduğunu söyledi: "Kadim tarihimize özellikle oradan süzülüp gelen kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin eklediğiyle zenginleşir, kökleşir, yaşar ve süreklilik kazanır." Ayrıca eserlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek restorasyon ve sahiplenme çalışmalarının önemini vurguladı.

Hediye edilen eserlerin sergileneceği müze: Kasımpaşa'daki restorasyon

Cumhurbaşkanı, kendisine hediye edilen eserlerin tek çatı altında toplanmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Bize hediye edilen tüm eserleri Kasımpaşa’da fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Bu müzemizi yıl sonuna kadar bu yılı bitirdik, önümüzdeki yıl sonunu bulmayız inşallah. Orda eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığını bizler ele aldık. Oranın tamamen restorasyonunu bitiriyoruz. Orası da adeta harabeydi ve o harabe eseri, şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler; ister hat, ister kitaplar, ister diğer türlü eserler olsun, bunların hepsini orada sergileyeceğiz. Ve orayı da halka açarak herkesin istifade etmesini sağlayacağız."

Erdoğan, hat eserlerine özel ilgi duyduğunu belirterek Mehmet Özçay'dan talepte bulunduklarını ve Cumhurbaşkanlığı dönemine ait Kur'an-ı Kerim yazımı projesinin tamamlandığını aktardı: "En önemlisi de şu anda Mehmet Özçay’dan hep bir şeyleri istirham ettim. Özellikle, Cumhurbaşkanlığım dönemimde Kur’an-ı Kerim yazılması arzum vardı. Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler."

Aile, nüfus ve kültür vurgusu

Program sırasında yöneltilen kişisel bir soruya yanıt veren Erdoğan, aile ve nesil artışına ilişkin görüşlerini paylaştı: "Her şeyden önce tabi dedeyim. Ve 9 tane de torunum var. ... Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. En az 3 tane çocuk diyorum. Bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım." Erdoğan, geçtiğimiz yılı "Aile Yılı" ilan ettiklerini ve nüfus artışının önemine değindi.

Son söz

Programın sonunda Erdoğan, sergi ve restorasyon çalışmalarının ülkenin geleceği açısından önemine işaret ederek, "Bu eserler asla ihmal edilmemeli" dedi ve ziyaretçilere, sanatçılara teşekkürlerini iletti. Ayrıca annelere ve babalara hayatlarını Peygamberimiz'in sünnetine uygun yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

Not: Haberde adı geçen tüm kurum, eser ve kişiler orijinal metinde geçtiği şekilde korunmuştur.

