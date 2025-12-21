DOLAR
Fransa, Charles de Gaulle'ün Yerine Yeni Uçak Gemisi İnşa Edecek — 2038 Hedefi

Macron, Charles de Gaulle yerine daha büyük ve modern bir uçak gemisi inşa edileceğini açıkladı; projenin 2038'de hizmete girmesi planlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:59
Açıklama ve hedef takvim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının emekliye ayırmayı planladığı Charles de Gaulle uçak gemisinin yerine daha büyük ve modern bir gemi inşa edileceğini açıkladı.

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Fransız askeri üssünü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, projenin başlatıldığını duyurdu. Ziyarete ilişkin sözlerinde 'Bu geniş kapsamlı programı başlatma kararı bu hafta alındı' ifadelerini kullandı.

Endüstriyel etki

Cumhurbaşkanı Macron, projeyle birlikte Fransa'nın savunma sanayisinin altyapısının, özellikle de KOBİ düzeyindeki işletmelerin güçlendirileceğini belirtti. Açıklama, gemi inşasının sadece askeri kapasiteyi değil, aynı zamanda yerli üretim ve tedarik zincirlerini de canlandırmayı hedeflediğini vurguluyor.

Zamanlama ve resmi hedef

Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin, yeni uçak gemisinin 2038 yılında göreve başlamasının planlandığını, bu tarihin Charles de Gaulle'ün emekliye ayrılmasıyla örtüştüğünü açıkladı.

Siyasi tartışma

Bazı Fransız milletvekilleri ise ülkenin mevcut ekonomik koşullarını gerekçe göstererek projenin ertelenmesini önerdi. Eleştiriler, bütçe öncelikleri ve maliyet etkinliği konularında soru işaretleri doğurdu.

Özetle, Paris yönetimi stratejik deniz gücünü güçlendirme kararlılığını korurken, proje hem savunma sanayiinde canlanma beklentisi hem de ekonomik tartışmalar doğuruyor.

