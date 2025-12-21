Güçlü Yol Partisi Pamukkale'de İlçe Teşkilatını Kurdu

Genel merkezi Denizli’de bulunan Güçlü Yol Partisi, teşkilatlanma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Parti, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ilçe teşkilatını kurarak önemli bir adım attı.

Kongre ve Seçim

Pamukkale Fatih Mahallesi’ndeki parti binasında gerçekleştirilen ilçe kongresinde, tek aday olarak seçime giren Mehmet Kürşat Sarı, parti üyelerinin oylarıyla Pamukkale İlçe Başkanı seçildi. Kongrede hem teşkilat yapılanması hem de partinin Türkiye genelindeki hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Katılımcılar ve İstişare

Kongreye; Genel Başkan Kemal Seyhan, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Feyyaz Memiş, Denizli İl Başkanı Ela Çelen, Genel başkan yardımcıları Nuray Başaran, Hüseyin Avcı, Hatice Özdemir, Necati Yetim, Ahmet Seyhan, Hüseyin Bacaksız, Aylin Kıyak Özarslan, MYK üyeleri Akın Kahveciler, Mehmet Şahan, Fatma Ana Avcı, Halil Özarslan, disiplin kurulu üyeleri Hüseyin Ertaş, Nedime Sözüdoğru, Mustafa Özkara, Muhammet Varel ile çok sayıda partili katıldı.

Genel Başkan Seyhan: “Denizden Ateşi Yaktık, Türkiye’ye Yayıldı”

Genel Başkan Kemal Seyhan, partinin halktan doğan bir hareket olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün bakıyoruz, birçok siyasi parti denizde toplantılar yapıyor ama denizden bir ateş yükselmedi. Biz Güçlü Yol Partisi olarak denizden ateşi yaktık ve bu ateş bugün tüm Türkiye’yi sardı.”

Seyhan, partinin kısa sürede önemli bir ivme yakaladığını belirterek, “Kahramanmaraş’tan Erzincan’a, Antalya’dan İzmir’e, Kilis’ten Denizli’ye kadar 42 ilde teşkilatlanmanın tamamlandığını” söyledi ve dışarıdan mali destek almadıklarını ifade etti.

Teşkilatlanma Hedefi: 81 İl

Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Feyyaz Memiş, teşkilatlanma sürecine ilişkin bilgi vererek Ayın 17’sinde Kahramanmaraş İl Kongresi’nin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Memiş, şu an itibarıyla 42 ilde teşkilatların hazır olduğunu ve seçim süreci başlayana kadar 81 ilin tamamında örgütlenmeyi hedeflediklerini belirtti.

Memiş, “Türkiye’de mevcut siyaset anlayışı içerisinde temiz siyaseti inşa edebileceğimize inanıyoruz. Yeni bir oluşum, yeni bir değişim başlamıştır. Bu değişimde yerimizi halkın yönetiminde almakta kararlıyız” dedi.

Denizli İçin Hedefler

Denizli İl Başkanı Ela Çelen, partinin kent için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Anadolu’da bir güneş doğdu; Güçlü Yol Partisi. Bu güneş Denizli’de doğdu. Denizli, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak Türkiye’nin geleceğine yön verecektir” ifadelerini kullandı. Çelen, gençler ve kadınlar için istihdamı artırmayı, ekonomiyi güçlendirmeyi ve daha adil, şeffaf bir yönetim hedeflediklerini söyledi.

Pamukkale’de Sahada Siyaset

Yeni ilçe başkanı Mehmet Kürşat Sarı ise destek için teşekkür ederek, “Hep birlikte, el ele vererek Güçlü Yol Partisi’ni Pamukkale’de ve Denizli’de daha güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğiz” dedi. Sarı, ilçede aktif, sahaya dayalı ve halkla iç içe bir siyaset anlayışı benimseyeceklerini vurguladı ve kongrenin Pamukkale, Denizli ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

