Sayan’dan BM’de Gazze Tepkisi: Dijital Gelecek İçin Küresel Adalet Vurgusu

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BM'deki WSIS+20 toplantısında Gazze trajedisini eleştirip dijital geleceğin küresel adalet üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:36
Sayan'dan BM'de Gazze Tepkisi: Dijital Gelecek İçin Küresel Adalet Vurgusu

Sayan’dan BM’de Gazze tepkisi: Dijital geleceğin temeli adalet olmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çatısı altındaki WSIS+20 Yüksek Düzeyli Toplantısında Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çekti ve dijital toplum tartışmalarında adaletin ön plana alınması gerektiğini belirtti.

BM’de Gazze vurgusu

Sayan, toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında, Gazze’deki durumu bilip gerçeği görmezden gelen bir bilgi toplumunun ne kapsayıcı ne de insan merkezli olabileceğini ifade etti. Sayan sözlerini, "Bu gerçeği görmezden veren bir bilgi toplumu ne kapsayıcıdır ne de insan merkezlidir" şeklinde özetledi.

"Türkiye Yüzyılı dijitalleşmenin de yüzyılı olacak"

Türkiye’nin dijital dönüşüm hedeflerini "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda yürüttüklerini söyleyen Sayan, teknolojiyi yalnızca teknik bir konu olarak görmediklerini vurguladı. Sayan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, teknolojinin sadece teknik bir konu değil, bir egemenlik, adalet ve haysiyet meselesi olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda dijitalleşmenin de yüzyılı olmasıdır" dedi.

Gazze trajedisi ve dijital eşitlik

Dijital geleceğin köşe taşının küresel adalet olması gerektiğini belirten Sayan, "Küresel adaletin ve herkes için eşitliğin; Filistin ve Gazze dahil tüm çatışma bölgelerinde dijital geleceğin temeli olması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Sayan konuşmasında ayrıca, "Gazze’deki durumu bilip de kapsayıcı, insan odaklı bir bilişim toplumundan nasıl söz edebiliriz? Bu trajediyi görmezden gelen bir anlayış ne kapsayıcıdır ne de insan merkezlidir" hatırlatmasında bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salondaki vurgusunu aktararak, "adalet ve eşitlik pazarlık konusu edilemez değerlerdir" dedi.

Teknoloji insan onuruna hizmet etmeli

Yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle ilgili etik tartışmalara da değinen Sayan, önümüzdeki on yılın uluslararası toplumun inandırıcılığı açısından bir sınav olacağını belirtti. Sayan, "Ya zekanın insanlığa hizmet etmesini sağlayacağız ya da teknolojinin insanlığı yeniden tanımlamasına izin vereceğiz. 2035 yılına kadar teknoloji, güce değil, insan onuruna hizmet etmeli ve temel hakları korumalıdır" dedi.

Türkiye’nin küresel katkısı

Sayan, ayrıca Türkiye’nin BM Teknoloji Bankasına ev sahipliği yaparak dijital fırsatların en az gelişmiş ülkeler için de sürdürülebilir kalkınmaya destek vermesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

