İran'dan ABD'ye Sert Eleştiri: Venezuela'ya Müdahale BM Şartı'na Aykırı

Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel endişeler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki son yıllardaki iş birliğini ve ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığı ele aldı.

Arakçi, ABD’nin Karayip bölgesindeki deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik eylemlerini ve Venezuela'ya karşı güç kullanma tehdidini, uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Arakçi görüşmede, "Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetine destek veriyoruz. Bölgesel ve küresel barış ile istikrar için açık bir tehdit oluşturan bu yasa dışı ve tek taraflı uygulamalara karşı uluslararası toplumun kararlı biçimde sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

Venezuela'dan eşgüdüm çağrısı ve teşekkür

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise ABD’nin yasa dışı yaptırımları ve tehditleri karşısında Venezuela halkı ve hükümetine verdiği destek nedeniyle İran’a teşekkür ederek, ülkesinin bu baskılar karşısında ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını savunma kararlılığını yineledi.

Gil, ABD’nin dayattığı tek kutuplu sisteme karşı koymak ve ülkelerin ulusal egemenliğini savunmak amacıyla uluslararası platformlarda ikili ve çok taraflı eşgüdüm ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

