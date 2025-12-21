Albayrak: EBB Tarife Yetkisini Devrederek Sorumluluktan Kaçıyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) yönetim anlayışını ve son dönemde yaşanan hizmet sorunlarını sert şekilde eleştirdi.

Toplantı ve rozet töreni

AK Parti il binasında gerçekleştirilen ve 'yerel yönetimler' gündemli toplantı sonrasında, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Odunpazarı Belediye Meclisi Üyesi Berke Akyel'e rozet takıldı. Toplantıda ayrıca kentteki su kesintileri ve altyapı sorunları da kapsamlı şekilde tartışıldı.

Albayrak'ın eleştirileri

Başkan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarını şu ifadelerle değerlendirdi: AK Parti belediyeciliği; reklam değil hakikat, makam değil insan belediyeciliğidir. Bizim anlayışımızda israfı önlemek ve şeffaflık temel esastır. Ancak bugün Eskişehir'de hem yönetim zafiyeti hem de vatandaşa yüklenen haksız maliyetlerle karşı karşıyayız.

Albayrak, Evsel Katı Atık Bedelleri konusunda yaşanan karmaşaya dikkat çekerek, kanunun katı atık bertaraf tesislerini kurma ve yönetme yükümlülüğünü Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğini hatırlattı. Buna rağmen EBB'nin kendi uhdesinde olan tarife belirleme yetkisini dahi alt belediyelere devrederek sorumluluktan kaçtığını söyledi.

Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinden gelen raporların meclisten aynen geçirildiğini, bu raporların personel, araç ve şişirilmiş giderlerle dolu olduğunu belirten Albayrak, bunun sonucunda vatandaşlara yüksek faturalar çıkarıldığını savundu. Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne, katı atık tesisinden 2023 ve 2024 yıllarında elde edilen toplam 110 bin MW'ın üzerindeki elektrik gelirinin maliyetlerden neden mahsup edilmediğinin açıklanmasını istedi.

Albayrak şöyle devam etti: Kayıt dışı işletmelerin maliyetini neden esnafımızın ve vatandaşımızın omuzlarına yüklüyorsunuz. Belediyecilik, vatandaşı 'gelir kapısı' olarak görmek değil, tam aksine vatandaşın derdine derman olmaktır. Bizler AK kadrolar olarak, bu bedellerin gerçekçi maliyetlerle minimuma indirilmesini hemşehrilerimizin adına özellikle istiyoruz. Buradan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni yetkisini kullanmaya davet ediyoruz.

Başkan, kentteki su krizine de sert tepki gösterdi: Geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçemizde yaşanan su krizi, mevcut altyapının ve bu köhne yönetim anlayışının iflas ettiğinin resmidir. Eskişehir artık, CHP'li 'eski' zihniyetten kurtulmayı, modern ve çözüm odaklı bir vizyonla yönetilmeyi hak ediyor. Halkımızı mağdur eden her krizin, her haksız bedelin hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur.

Albayrak, altyapının durumuna ilişkin eleştirilerini sürdürdü: Peki, ESKİ'de yaşanan bu krizler neden bitmiyor. Çünkü Eskişehir'in altyapısı, hâlâ rahmetli Selami Vardar döneminden kalma, miadını çoktan doldurmuş borularla ve yarım asırlık yorgun sistemlerle can çekişiyor. Şehrin altyapısı çürürken üstüne makyaj yapıp 'çağdaş kent' masalları anlatanlar, bugün acı gerçekle yüzleşiyor.

Albayrak, tarihe atıf yaparak yaşananların boyutunu vurguladı: 19 Aralık'tan beri Eskişehirli vatandaşlarımızı bir damla suya muhtaç eden bu liyakatsizlik, sadece bir arıza değil, bir yönetim iflasıdır. ESKİ Genel Müdürü su hesabı yapıp, belediye meclisinde üstten bakan bir tavırla konuşacağına işini yap. 2025 yılında Eskişehir'in yarısı, sizin iş bilmezliğinizden dolayı saatlerce susuz bırakılarak mağdur edilmiştir.

Albayrak, konuşmasını, şehrin acil çözüme ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek tamamladı: Yapay zeka çağında şu konuştuklarımız akıl alır gibi değil. Artık bu şehir S.O.S. veriyor. Bugün sözde planlı bir tamiri bile günlerce onaramayan, halkına bir damla suyu veremeyen bu zihniyetle; Allah korusun yarın bir deprem yaşasak halimiz nice olur.

