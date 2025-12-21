İba’dan Özgür Özel’e Eleştiri: 'Anlatılan Edirne ile Yaşanan Edirne Aynı Değil'

İba fotoğraflarla yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne’de düzenlenen mitingde belediye hizmetlerine yönelik övgü dolu sözleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba tarafından fotoğraflarla eleştirildi. Özel, CHP’nin 76’ncı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi kapsamında Saraçlar Caddesi’nde konuşmuştu.

İba, kent genelinden çekilen görselleri paylaşarak, mevcut tablonun mitingde anlatılanlarla örtüşmediğini gösterdi. Paylaşılan görüntülerde çamurla kaplı sokaklar, çukurlarla dolu yollar, patlayan altyapı hatları ve taşan çöp konteynerleri yer aldı.

İba, eleştirisinde CHP’li belediyenin yol ve altyapı çalışmalarına dair iddialarını tartışmaya açtı; bazı bölgelerde yolların kullanılamaz halde olduğunu belirterek Çilingirler Caddesi’nde yaşanan bir yaralanma olayını örnek gösterdi.

Özel’in su sorununa ilişkin açıklamalarına da yanıt veren İba, Edirne’deki sıkıntının belediyenin yıllardır bakım yapmamasından kaynaklandığını savundu ve sorunun çözümünde DSİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

İba, altyapı sorunlarının sona erdiği yönündeki beyanların sahadaki durumla bağdaşmadığını vurgulayarak, Kürsüde anlatılanlarla vatandaşın günlük hayatta yaşadıkları birbirini tutmuyor değerlendirmesini yaptı.

İba açıklamasını, Gerçek Edirne’yi en iyi Edirneliler biliyor. Takdir milletimizin sözleriyle tamamladı.

