Gideon Saar’ın Somaliland Ziyareti: Somali’den Kınama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin tanıdığı Somaliland bölgesini ilk kez ziyaret etti. Saar, ziyaretin Hargeisa’da Somaliland’ın sözde Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed Abdullah ile görüşmeyi içerdiğini sosyal medyada duyurdu.

Saar paylaşımında, "Bu ziyaret aynı zamanda bir mesaj niteliğinde: İsrail ve Somaliland arasındaki ilişkileri ilerletmeye kararlıyız. Bugün Cumhurbaşkanı ve yönetiminin üst düzey yetkilileriyle ilişkilerimiz hakkında anlamlı görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke arasında karşılıklı tanıma ve diplomatik ilişkilerin kurulması kimseye karşı bir amaç taşımamaktadır. Ortak hedefimiz, iki halkın ve ülkenin iyiliğini teşvik etmektir. Hargeisa’da şunu açıkça belirttim: Kimleri tanıyacağına ve kimlerle diplomatik ilişkilerini sürdüreceğine yalnızca İsrail kendisi karar verecektir" ifadelerini kullandı.

Saar ayrıca Abdurrahman Muhammed Abdullah'ın, Netanyahu'nun davetini kabul ettiğini ve resmi bir ziyaret için İsrail’e geleceğini bildirdi.

Somali Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama

Somali Dışişleri Bakanlığı, Saar’ın Somaliland ziyaretini kınadı ve bunun Somali’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık, Somali’nin rızası olmadan yapılan resmi girişimlerin yasa dışı ve geçersiz olduğunu vurguladı ve Birleşmiş Milletler ile Afrika Birliği dahil uluslararası kuruluşlara Somali’nin toprak bütünlüğünü destekleme çağrısında bulundu.

Ne Olmuştu?

Aden Körfezi’nde stratejik bir konuma sahip olan ve kendi para birimi, pasaportu ile ordusuna sahip Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı ayrıldığını ilan etmiş, ancak bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmamıştı.

İsrail, 26 Aralık’ta Somaliland’ı tanıyan tek ülke olduğunu açıklamıştı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI GİDEON SAAR, ÜLKESİNİN "BAĞIMSIZ VE EGEMEN DEVLET" OLARAK TANIDIĞI SOMALİLAND BÖLGESİNE İLK KEZ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREREK SÖZDE CUMHURBAŞKANI ABDURRAHMAN MUHAMMED ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ. SOMALİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ZİYARETİ KINAYARAK SOMALİ'NİN EGEMENLİĞİNİN VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ.