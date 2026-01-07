Gülşah Durbay'ın Adı Yunusemre'de Kadın Kafede Yaşatılacak

Yunusemre Belediyesi, Kadın Kafeye Gülşah Durbay Adı Verdi

Yunusemre Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı unutmadı. Mecliste alınan kararla, Atatürk Mahallesi'nde Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete sunulacak kadın kafeye "Gülşah Durbay Kadın Kafe" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantısında Anma ve Kararlar

Ocak ayı meclis toplantısı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlık etti; toplam 42 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeleri, aralık ayında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı rahmetle andı.

Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Gülşah, bizi gerçekten acı bir şekilde bırakıp gitti. Her ölüm erkendir ancak genç yaşta yaşanan kayıplar çok daha derin bir acı bırakıyor. Gülşah’ın bir kadın önder olması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde hizmete açacağımız kadın kafeye adının verilmesini uygun gördük. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm partilerimize teşekkür ediyorum. Gülşah Durbay Kadın Kafe önümüzdeki hafta içerisinde hizmete girecek. Unutulmadıkça yaşarsın, unutulmadıkça yaşatırsın. Biz de Gülşah’ı bu şekilde yaşatacağız', dedi.

Grup Başkanvekillerinden Başsağlığı Mesajları

Toplantıda söz alan grup başkanvekilleri de Gülşah Durbay'ı anarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, 'Gülşah çok büyük bir acımız. Çocukluğundan bu yana tanıdığımız bir insandı. Büyük bir kayıp. Allah’tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, 'Gülşah Durbay’ı tanıdık, sevdik; bir başkan, bir kız kardeş bildik. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesine ve Manisalı hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz' dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ise, 'Gülşah Başkan hepimizi derinden üzdü. 2025 yılı hem Manisa hem de ülkemiz adına zor bir yıl oldu. Her ölüm erkendir ama Gülşah Başkan gerçekten çok erken gitti. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz' şeklinde konuştu. İYİ Parti Grup Temsilcisi Mustafa Yılmaz ise, 'Gülşah Başkan’ın vefatı hepimizi üzdü. Ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Denetim Komisyonu Üyeleri ve Bir Sonraki Toplantı

Mecliste ayrıca denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Pınar Kına, Yelda Çevikoğlu, Şaban Yılmaz, Gürkan Koyuncu ve İsmail Ergin denetim komisyonu üyeliğine seçildi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ise 3 Şubat Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verildi.

