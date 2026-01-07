Gülşah Durbay'ın Adı Yunusemre'de Kadın Kafede Yaşatılacak

Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde açılacak kadın kafeye genç yaşta vefat eden Gülşah Durbay’ın adını vererek anma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:44
Gülşah Durbay'ın Adı Yunusemre'de Kadın Kafede Yaşatılacak

Yunusemre Belediyesi, Kadın Kafeye Gülşah Durbay Adı Verdi

Yunusemre Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı unutmadı. Mecliste alınan kararla, Atatürk Mahallesi'nde Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete sunulacak kadın kafeye "Gülşah Durbay Kadın Kafe" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantısında Anma ve Kararlar

Ocak ayı meclis toplantısı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlık etti; toplam 42 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeleri, aralık ayında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı rahmetle andı.

Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Gülşah, bizi gerçekten acı bir şekilde bırakıp gitti. Her ölüm erkendir ancak genç yaşta yaşanan kayıplar çok daha derin bir acı bırakıyor. Gülşah’ın bir kadın önder olması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde hizmete açacağımız kadın kafeye adının verilmesini uygun gördük. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm partilerimize teşekkür ediyorum. Gülşah Durbay Kadın Kafe önümüzdeki hafta içerisinde hizmete girecek. Unutulmadıkça yaşarsın, unutulmadıkça yaşatırsın. Biz de Gülşah’ı bu şekilde yaşatacağız', dedi.

Grup Başkanvekillerinden Başsağlığı Mesajları

Toplantıda söz alan grup başkanvekilleri de Gülşah Durbay'ı anarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, 'Gülşah çok büyük bir acımız. Çocukluğundan bu yana tanıdığımız bir insandı. Büyük bir kayıp. Allah’tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, 'Gülşah Durbay’ı tanıdık, sevdik; bir başkan, bir kız kardeş bildik. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesine ve Manisalı hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz' dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ise, 'Gülşah Başkan hepimizi derinden üzdü. 2025 yılı hem Manisa hem de ülkemiz adına zor bir yıl oldu. Her ölüm erkendir ama Gülşah Başkan gerçekten çok erken gitti. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz' şeklinde konuştu. İYİ Parti Grup Temsilcisi Mustafa Yılmaz ise, 'Gülşah Başkan’ın vefatı hepimizi üzdü. Ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Denetim Komisyonu Üyeleri ve Bir Sonraki Toplantı

Mecliste ayrıca denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Pınar Kına, Yelda Çevikoğlu, Şaban Yılmaz, Gürkan Koyuncu ve İsmail Ergin denetim komisyonu üyeliğine seçildi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ise 3 Şubat Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verildi.

YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ, 2026 YILININ İLK TOPLANTISINDA GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER...

YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ, 2026 YILININ İLK TOPLANTISINDA GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’I UNUTMADI. MECLİSTE ALINAN KARARLA, YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN ATATÜRK MAHALLESİ’NDE HİZMETE SUNULACAK KADIN KAFEYE "GÜLŞAH DURBAY KADIN KAFE" İSMİNİN VERİLMESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ, 2026 YILININ İLK TOPLANTISINDA GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa'dan ABD'nin Grönland Tehditlerine Yanıt Hazırlığı
2
Erdoğan: 'Ankara'ya Su Bile Veremeyenlere Milletimizi Bırakmayacağız'
3
Erdoğan: KIZILELMA ile GÖKDOĞAN Hamlesiyle Dünyada Bir İlk
4
Merkezefendi'de Atatürk Bilim Merkezi 11 Ocak'ta Açılıyor
5
Erdoğan: Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Şırnak’ta sondaja başladı
6
Destici: Venezuela Operasyonunun Tek Nedeni ABD Ekonomisine Nefes Aldırmak
7
AK Parti Grup Toplantısı: Siyasi Gündem ve Parti İçi Değerlendirmeler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları