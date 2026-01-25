Gürhan Albayrak: Millet Bahçemize Eskişehirspor Müzesi Kazandıracağız

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda EsEs Müzesi Sözü

AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclis Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, EsEs taraftarına Millet Bahçesi'ne Eskişehirspor Müzesi kazandırma sözü verdi. Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise yerel yönetimleri eleştirdi.

Bakan Osman Aşkın Bak: Eser ve hizmet siyaseti

Toplantıda konuşan Osman Aşkın Bak, yapılan yatırımları ve hizmet siyasetini vurguladı. Bak, örnek olarak Aydın'da bin yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını hatırlatarak, Türkiye'nin nükleer santrallerden otoyollara, köprülerden havaalanlarına, şehir hastanelerinden spor tesislerine kadar geniş bir yatırım ağına sahip olduğunu söyledi. Ayrıca teknoloji alanındaki ilerlemeleri; Kaan, İHA ve SİHA örnekleriyle dile getirdi.

Bakan Bak, bölgesel gelişmelere de değinerek 2011'de başlayan çatışmalar sonrasında Türkiye'nin tutumunu anlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde 'Güneyimizde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz' sözünü hatırlattı. Karabağ, Filistin ve Gazze konularında Türkiye'nin duruşunu vurguladı.

Gürhan Albayrak: Eskişehirspor Mirasını Yaşatacağız

Gürhan Albayrak, Eskişehir'i kültür ve eğitim şehri olmasının ötesinde genç bir vizyon kenti olarak niteledi. Albayrak, gençlere yönelik projelerden söz ederek KYK yurt kapasitesini yaklaşık 20 bin seviyesine çıkardıklarını ve bu sayede başvuru yapan gençlerin tamamının yerleştirildiğini, elde edilen başarının yüzde 100 yerleştirme oranı ile gerçekleştiğini belirtti.

Albayrak, 2020 Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açıldığı alana ilişkin olarak şunları söyledi: 'Eskişehirspor bu şehir için sadece bir spor kulübü değil; bizim kimliğimiz, sevdamız ve ortak hafızamızdır. Biz burada hatıraların yaşaması, gelecek nesillere bu duyguların aktarılması noktasında Millet Bahçemize Eskişehirspor Müzesi kazandırmak istiyoruz.'

Albayrak, müzenin sadece kupaların sergilendiği bir mekan olmayacağını; Amigo Orhan'ın mirasını, 'Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki' nidalarını ve şehrin tribün kültürünü gelecek nesillere taşıyacak bir yaşam alanı olacağını vurguladı ve talebini Bakan Bak ile paylaştı.

Nebi Hatipoğlu: Yerel yönetimlere sert eleştiri

Nebi Hatipoğlu, konuşmasında yerel yönetimlerin vaatlerini ve uygulamalarını eleştirdi. Hatipoğlu, şehirde yapılan somut yatırımları sıralayarak 33 bin kapasiteli modern stadyum, Yenikent kapalı spor salonu, on binlik kapalı yüzme havuzu ve okullara kazandırılan spor sahalarını örnek gösterdi. Buna karşın yerel yönetimlerin seçim vaatlerini hayata geçiremediklerini savundu.

Hatipoğlu, yerel yönetimlerin açtığını iddia ettikleri öğrenci yurtlarından yalnızca bir tanesinin faal olduğunu ve bunun da elli yaşında, depreme dayanıklılığı tartışmalı bir binada sadece otuz öğrenciyi barındırdığını belirtti. Bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin ise on altı bin beş yüz yatak olduğunu ve gençlerin bu yurtlarda aylık sadece bin TL ödeyerek birçok imkandan faydalandığını söyledi. Hatipoğlu, bu tabloyu 'algı' ile 'eser' ayrımına vurgu yaparak değerlendirdi.

Toplantı, bakanlığın ve AK Parti teşkilatının Eskişehir'e yönelik gençlik ve spor yatırımlarını ve yeni projelere ilişkin beklentileri öne çıkaran bir çerçevede sona erdi. Albayrak'ın Millet Bahçesi'ne Eskişehirspor Müzesi talebi, toplantının en dikkat çekici çıktısı olarak kayda geçti.

