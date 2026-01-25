Osman Aşkın Bak: Türkiye mazlumların yanında, hizmetle güçleniyoruz

Osman Aşkın Bak: 'Bu millet ve bu ülke her zaman mazlumların yanında, zalimin karşısında olmuştur'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin hem iç hem dış politikada mazlumların yanında yer aldığını vurguladı. Bakan Bak, konuşmasında ülke çapındaki büyük yatırımlara ve hizmet odaklı siyaset anlayışına dikkat çekti.

Hizmet ve eser siyaseti

Bakan Bak, 'Bizler başkaları gibi afişlerle, algılarla değil, hizmet ve eser siyasetiyle bu ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz' diyerek, yapılan yatırımları şöyle sıraladı: nükleer santraller, otoyollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri ve 'inanılmaz spor tesisleri'. Bak, ayrıca Aydın'da açılan bin yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'ne atıfta bulundu.

Bakanın ifadeleri arasında teknoloji ve savunma kabiliyetine ilişkin vurgular da yer aldı: 'Kaan'ı, İHA'sı, SİHA'sı ile teknoloji büyüten güçlü bir Türkiye var.' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir lider olarak niteleyen Bak, Suriye, Karabağ ve Filistin örnekleri üzerinden Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Bakan Bak, Suriye ile ilgili sözlerini hatırlatarak 2011'de başlayan çatışmalar ve göçlere değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Güneyimizde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.' sözünü aktardı. Bak, 'Bu millet ve bu ülke her zaman mazlumların yanında, zalimin karşısında olmuştur' diyerek Türkiye'nin uluslararası platformlardaki rolünü özetledi.

Eskişehirspor Müzesi talebi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in gençlik ve eğitim kimliğini öne çıkararak kentteki gençlik projelerini anlattı. Albayrak, KYK yurt kapasitesinin yaklaşık 20 bin seviyesine çıkarıldığını ve yüzde 100 yerleştirme oranına ulaşıldığını belirtti.

Albayrak, şehir için büyük öneme sahip olan Eskişehirspor'un mirasını yaşatmak üzere bir talepte bulundu: Millet Bahçesi'ne Eskişehirspor Müzesi kazandırmak istediklerini söyledi. 2020 yılında hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile bağlantılı olarak önerilen müze, Amigo Orhan'ın mirasını ve 'Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki' nidalarını gelecek kuşaklara taşımayı amaçlayacak bir kültür alanı olarak tanımlandı.

Yerel yönetim eleştirisi ve yurt altyapısı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise yerel yönetimleri eleştirerek şehrin gençlik ve spor yatırımları açısından yapılan somut eserleri sıraladı: 33 bin kapasiteli modern stadyum, Yenikent kapalı spor salonu, on binlik kapalı yüzme havuzu ve okullara kazandırılan halı sahalar ile basketbol ve voleybol sahaları. Hatipoğlu, 'Bu şehir afişlerle değil, temellerle yönetilir' diyerek vaatlerde kalan projelere tepki gösterdi.

Hatipoğlu, belediyelerin vaatlerine karşı Bakanlık verilerini hatırlattı: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı toplam 16 bin 500 yatak kapasiteli yurt bulunduğunu ve öğrencilerin aylık sadece bin TL ödeyerek güvenli ve modern konaklama ile sabah kahvaltısı, akşam yemeği, kesintisiz sıcak su, ücretsiz ve hızlı internet, kütüphaneler ve ders çalışma alanları gibi hizmetlerden yararlandıklarını belirtti.

Toplantıda söz alan isimler, yapılan yatırımların ve gelecek projelerin gençliğe ve şehrin kültürüne katkı sağlayacağını vurgulayıp Eskişehirspor Müzesi talebinin değerlendirilmesini talep ettiler.

Sonuç olarak, Eskişehir buluşması, merkezi hükümetin hizmet odaklı siyaset anlayışını vurgularken yerel projeler, gençlik yatırımları ve kent kimliğini yaşatma hedefleri toplantının öne çıkan başlıkları oldu.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL DANIŞMA MECLİS TOPLANTISI, GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK KATILIMI İLE GERÇEKLEŞİRKEN, AK PARTİ İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK İSE ESES TARAFTARINA MÜZE SÖZÜ VERDİ.