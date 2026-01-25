Osman Aşkın Bak Eskişehir'de 2/2'lik Basket Atışı ve Voleybol Oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Spor Salonu açılışı sonrası gençlerle basketbol (2/2 isabet) ve voleybol oynadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:12
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Spor Salonu açılışına katıldıktan sonra genç sporcularla parkeye indi.

Açılış ve müsabakalar

Törenin ardından Bakan Bak, milli ve genç sporcularla bir araya geldi ve gençlere eşlik ederek basketbol ve voleybol maçları yaptı. Karşılaşmalarda AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel de yer aldı.

Oynanan basketbol maçında Bakan Bak, yaptığı 2 atışın 2'sini de skora çevirdi. Maç oldukça çekişmeli geçti.

Ayrıca Bakan Bak, genç kız sporcularla birlikte bir voleybol müsabakası gerçekleştirdi ve müsabaka sonrasında gençlerle birlikte Yusuf Dikeç pozu vererek fotoğraf çektirdi.

