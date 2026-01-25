Bakan Bak: '12 Milyon Vatandaşa Yüzme Öğrettik' — Çankaya Kapalı Spor Salonu Temeli Atıldı

Bakan Bak: '12 Milyon Vatandaşa Yüzme Öğrettik' — Çankaya Kapalı Spor Salonu'nun Temeli Atıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir programı kapsamında katıldığı Çankaya Kapalı Spor Salonu temel atma töreninde, yürütülen spor yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik ifadelerini kullanarak sporun yaygınlaştırılmasına verdikleri önemi vurguladı.

Temel Atma Töreni

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz açılış konuşmalarını yaptı. Bakan Bak, konuşmasında yeni yapılacak salonun kent ve gençler için taşıdığı değeri anlattı.

Bakan Bak'ın açıklamaları

Bakan Bak, tesisin gençlerin kullanımına sunulacağını belirterek, 'Buraya gençlerimizin istifade edeceği bir spor salonu inşa ediyoruz. 765 seyirci kapasiteli, alt salonları olan bir spor salonu bu' dedi. Yatırımları artırdıklarını vurgulayan Bak, 'Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde... bu konuya özel bir önem veriyor' ifadelerini kullandı ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan, tesisin bölgedeki gençler ve okullar için önemli bir hizmet olacağını söyleyerek inşaat sürecine ilişkin, 'Bu tesisi buraya kazandırıyoruz. 18 ay gibi bir süre içerisinde müteahhitlerle de tanıştık, genç arkadaşlar burayı süratle tamamlayarak gençlerimizin ve Eskişehir halkının hizmetine sunacaklar' dedi.

Sporun toplumsal ve sağlık boyutuna da değinen Bak, gençlerde artan hareketsizlik ve obezite tehlikesine dikkati çekti: 'Gençlerimiz abur cubur yiyerek, fast food ürünlerle beslenerek kötü bir yeme ve gıda alışkanlığına sahipler. Dolayısıyla bununla mücadele edebilmeleri için de spora gelmeleri lazım. İşte spor bu yüzden önemli.' Bakan konuşmasında bir antrenörün bir çocuğun yaşamını nasıl değiştirdiğine dair örnek vererek spora katılımın öz güven ve sağlığa katkısına işaret etti.

Ayrıca Bakan Bak, Eskişehirspor'a destek vereceklerini belirterek, 'Kırmızı Şimşekler için yine modern stadyumunu yaptık. Bu stadyumda tekrar Süper Lig'e çıkması için destek vermeye devam edeceğiz' dedi. Milli takımın Dünya Kupası yolculuğuna değinen Bak, '26 Mart'ta Romanya ile oynayacağız' hatırlatmasında bulundu ve uluslararası organizasyonlar için yapılan yatırımlara dikkat çekti: '2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye, İtalya ile beraber organize edecek. Yine Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı İstanbul'da organize edeceğiz. 2026'da pek çok branşta Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Türkiye'de yapılmaya devam edecek.'

Vali Yılmaz'ın değerlendirmesi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz törende, 'Sevgili gençler, çok kıymetli hemşerilerim; ben çarşamba günü göreve başladım. Hamdolsun bugün Eskişehir’imize yakışacak çok güzel Yunus Emre Spor Salonu’nun açılışını gerçekleştirdik' diyerek şehrin spor altyapısına yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kapalı spor salonu temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek tesisin 18 ay içinde tamamlanacağını ve gençlere büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Programa katılanlar

Törene Bakan Bak ve Vali Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyeleri katıldı.

