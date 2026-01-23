Güvenli İnternet Abone Sayısı 55 Milyonu Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli internet hizmetinin abonelerinin sayısının 2025 Aralık sonu itibarıyla 55 milyon kişiyi aştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, BTK bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezinin internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için önemli bir yapı taşı olduğunu vurguladı.

Güvenli İnternet Merkezi ve eğitim çalışmaları

Bakan Uraloğlu, merkezi olarak yürütülen bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Merkezi kurulduğundan bu yana bin 781 eğitim düzenlendi ve 300 binden fazla kişiye ulaşıldı. Ayrıca proje kapsamında kullanılan Güvenli İnternet Tırı ile 200’den fazla okul ziyaret edilerek 85 bin öğrenciye ulaşıldı.

Bu yıl içinde ise şimdiye kadar 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye erişildi. Uraloğlu, söz konusu eğitimlerin özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirmeyi ve riskler konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Hizmetin işleyişi: Çocuk ve Aile profilleri

Bakan Uraloğlu, güvenli internet hizmetinin (GİH) 2011 yılında artan talepler üzerine hayata geçirildiğini hatırlatarak, hizmetin kapsamını anlattı. Çocuk profili "izinli liste" yöntemine göre çalışmakta; bu yöntemde çocuklar yalnızca güvenli olduğu onaylanmış sınırlı sayıda siteye erişim sağlıyor. Aile profili ise "yasaklı liste" yöntemini kullanıyor; zararlı içerik barındıran siteler erişime kapatılıyor, liste dışındaki sitelere ise erişim mümkün oluyor.

Uraloğlu, kullanıcıların GİH sayesinde suç işlemeyi anlatan siteler ve dolandırıcılık amaçlı sitelerden talebe bağlı ve ücretsiz korunma imkanı bulunduğunu ifade etti. Ayrıca bilinçlendirme faaliyetlerinin www.guvenliweb.org.tr üzerinden geniş kitlelere ulaştığını kaydetti.

Bakan, çocukları ve ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinçlendiren bu yapıların güçlendirilerek devam edeceğini ve benzer projelerin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

