Hakan Fidan: Miami'deki Gazze Görüşmesinde Varılan Mutabakatlar 'Umut Verici'

Toplantının önemi ve genel değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu ABD'de, Florida'nın Miami kentinde ABD, Mısır ve Katar temsilcileriyle Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin yapılan görüşmenin sonuçlarını paylaştı.

Bakan Fidan, toplantının Şarm eş-Şeyh'ten sonraki en önemli buluşma olduğunu vurgulayarak, "Toplantıda varılan mutabakatlar umut verici. İnsani yardımlar konusu da önemli, bu konuda atılması gereken adımlarda yetersiz bir husus söz konusu." şeklinde konuştu.

Fidan, birinci aşamada yaşanan sorunların tartışıldığını, özellikle ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu ve ikinci aşamaya geçişte büyük risk oluşturduğunu açıkça ifade ettiklerini belirtti: "İsrail tarafından devam eden ihlaller süreci inanılmaz şekilde daha zor bir hale getiriyor."

Gazze için üç parametre

Bakan, arabulucu dört ülke olan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın üst düzey istişarelerinin yoğun şekilde sürmesinin önemine işaret etti. Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili ön çalışmaların tartışıldığını belirten Fidan, Türkiye'nin duruşunu şöyle özetledi:

Gazze ile ilgili yapılacak tüm çalışmalarda üç parametre çok önemlidir:

1) Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi; 2) Gazze'nin toprak olarak hiçbir şekilde bölünmemesi; 3) Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için olması.

Fidan, bu üç kırmızı çizgi gözetildiği sürece diğer konuların teknik platformlarda tartışılabileceğini belirtti.

İnsani yardımda yetersizlik ve Türkiye'nin hassasiyeti

Bakan Fidan, insani yardımlar konusunda atılması gereken adımlarda bir eksiklik olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece hassas olduğuna dikkat çekti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda çok hassas. Kendisini gece bilgilendirirken bu konuda yapılan tartışmaları özellikle altını çizerek ifade ettim."

Türkiye'nin yeniden imar ve barınma tecrübesi

Kış koşullarının etkilediği Filistinlilere yönelik insani yardım ve barınma desteği planlarının tartışıldığını aktaran Fidan, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 depreminden elde edilen tecrübelerin Gazze'de kullanılabileceğini ifade etti.

Bakanın ifadeleriyle: "Depremden sonra elimizde iki husus var. Birincisi insani yardım ve barınmayla ilgili çadır ve konteynerler. Diğeri de depremden dolayı yerle bir olmuş bir coğrafyanın yeniden hayata geçirilmesi; şehirlerin inşa edilmesine ilişkin çok ciddi bir tecrübemiz var."

Fidan, Türkiye'nin 50 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında yaklaşık 500 bin konutluk bir çalışmayı 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığını hatırlatarak, bu tecrübenin Gazze'de değerlendirilebileceğini belirtti: "Aynı zamanda bizim depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunlarını çözmekte kullandığımız altyapımız da onların evine girebilir."

Ukrayna-Rusya sürecine ilişkin temaslar

Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı ile damadı Jared Kushner'in Gazze görüşmelerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolüyle ilgili değerlendirmelerde de bulunduklarını aktardı: "Witkoff ve Kushner sadece Gazze dosyasında değil aynı zamanda Ukrayna konusunda da arabuluculuk yapıyorlar."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Aralık tarihinde Türkmenistan ziyareti vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Fidan, "Putin'in perspektifini birinci elden öğrenme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı ve Amerikalıların, Ukraynalıların ve Avrupalıların tartışmalarında ulaşılan noktaları da değerlendirdiklerini söyledi.

Süreçte takip ve koordinasyon

Bakan Fidan, toplantıda mutabık kalınan konuların Türkiye'ye dönüşte ilgili kurumlar ve bakanlık içi genel müdürlüklerle görev dağılımı yapılarak takip edileceğini belirtti ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Not: Haber metnindeki özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal ifadeye uygun şekilde korunmuştur.

