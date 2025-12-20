Tunç: Tepebaşı'ndaki su kesintisi ihmalkârlık ve ciddiyetsizlik

Tunç'tan ESKİ ve Büyükşehir'e sert tepki: Tepebaşı'nda su hâlâ yok

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç açıklama yaptı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, kentte yaşanan geniş çaplı su kesintisiyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Tunç, ESKİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumluluk almaya çağırdı.

Serhat Tunç: 'ESKİ tarafından yapılan açıklamada, Tepebaşı İlçesi’nin bazı mahallelerinde 00.00-08.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağı duyurulmuştu. Ancak bugün gelinen noktada, Tepebaşı İlçesi’nin tamamında hâlâ su yoktur. Bu tablo, planlama eksikliğini ve ciddi bir yönetim beceriksizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Planlı olduğu söylenen bir çalışmanın saatleri belli olmasına rağmen, ne süreye uyulmuş ne de vatandaşlara doğru ve zamanında bilgi verilmiştir. Tepebaşı’nda yaşayan on binlerce vatandaş, sabah saatlerinden bu yana en temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamamaktadır. Hijyen, sağlık ve günlük yaşam tamamen aksatılmıştır. Bu durum, ihmalkârlığın ve ciddiyetsizliğin sonucudur. Vatandaşlar açıklama değil bahane değil, çözüm beklemektedir. ESKİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni yaşanan bu mağduriyetin sorumluluğunu üstlenmeye, derhal net bir açıklama yapmaya ve Tepebaşı halkından özür dilemeye davet ediyoruz.'

Tunç'un açıklaması, gün boyu süren kesinti sonrası siyasi çevrelerin ESKİ'ye yönelik tepkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Başkan, yetkililerin derhal şeffaf bir açıklama yapmasını ve vatandaşlara yönelik çözüm odaklı adımlar atmasını talep etti.

Öne çıkan talepler: Sorumluluğun üstlenilmesi, derhal net açıklama ve Tepebaşı halkından özür.

AK PARTİ TEPEBAŞI İLÇE BAŞKANI SERHAT TUNÇ, SU KESİNTİSİYLE İLGİLİ OLARAK, "ESKİ VE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ YAŞANAN BU MAĞDURİYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEYE, DERHAL NET BİR AÇIKLAMA YAPMAYA VE TEPEBAŞI HALKINDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ" DEDİ.