DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.779.476,67 -0,09%

Tunç: Tepebaşı'ndaki su kesintisi ihmalkârlık ve ciddiyetsizlik

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı'ndaki geniş su kesintisini 'ihmalkârlık ve ciddiyetsizlik' olarak nitelendirip ESKİ ve Büyükşehir'i açıklama ve özür dilemeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:08
Tunç: Tepebaşı'ndaki su kesintisi ihmalkârlık ve ciddiyetsizlik

Tunç'tan ESKİ ve Büyükşehir'e sert tepki: Tepebaşı'nda su hâlâ yok

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç açıklama yaptı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, kentte yaşanan geniş çaplı su kesintisiyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Tunç, ESKİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumluluk almaya çağırdı.

Serhat Tunç: 'ESKİ tarafından yapılan açıklamada, Tepebaşı İlçesi’nin bazı mahallelerinde 00.00-08.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağı duyurulmuştu. Ancak bugün gelinen noktada, Tepebaşı İlçesi’nin tamamında hâlâ su yoktur. Bu tablo, planlama eksikliğini ve ciddi bir yönetim beceriksizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Planlı olduğu söylenen bir çalışmanın saatleri belli olmasına rağmen, ne süreye uyulmuş ne de vatandaşlara doğru ve zamanında bilgi verilmiştir. Tepebaşı’nda yaşayan on binlerce vatandaş, sabah saatlerinden bu yana en temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamamaktadır. Hijyen, sağlık ve günlük yaşam tamamen aksatılmıştır. Bu durum, ihmalkârlığın ve ciddiyetsizliğin sonucudur. Vatandaşlar açıklama değil bahane değil, çözüm beklemektedir. ESKİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni yaşanan bu mağduriyetin sorumluluğunu üstlenmeye, derhal net bir açıklama yapmaya ve Tepebaşı halkından özür dilemeye davet ediyoruz.'

Tunç'un açıklaması, gün boyu süren kesinti sonrası siyasi çevrelerin ESKİ'ye yönelik tepkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Başkan, yetkililerin derhal şeffaf bir açıklama yapmasını ve vatandaşlara yönelik çözüm odaklı adımlar atmasını talep etti.

Öne çıkan talepler: Sorumluluğun üstlenilmesi, derhal net açıklama ve Tepebaşı halkından özür.

AK PARTİ TEPEBAŞI İLÇE BAŞKANI SERHAT TUNÇ, SU KESİNTİSİYLE İLGİLİ OLARAK, "ESKİ VE ESKİŞEHİR...

AK PARTİ TEPEBAŞI İLÇE BAŞKANI SERHAT TUNÇ, SU KESİNTİSİYLE İLGİLİ OLARAK, "ESKİ VE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ YAŞANAN BU MAĞDURİYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEYE, DERHAL NET BİR AÇIKLAMA YAPMAYA VE TEPEBAŞI HALKINDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: Miami'deki Gazze Görüşmesinde Varılan Mutabakatlar 'Umut Verici'
2
Tunç: Tepebaşı'ndaki su kesintisi ihmalkârlık ve ciddiyetsizlik
3
Özgür Özel'den Edirne Uyarısı: 'Meriç'ten Dedeağaç'a Kaçışa İzin Vermeyin'
4
MHP'li Macit: Tarihi Mekanın Güncellenmesi Siyasi Söylemin En Somut İfadesi
5
Fatma Şahin 'Gabi öldü' iddiasını yalanladı
6
CHP Lideri Özgür Özel'in Edirne Mitinginde Yunanistan-Bulgaristan Övgüsü ve Türkiye Eleştirisi
7
Zelenskiy: Kontrolümüzde Olmayan Bölgelerde Seçim Düzenlenmeyecek

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025