Özgür Özel'den Edirne Uyarısı: 'Meriç'ten Dedeağaç'a Kaçışa İzin Vermeyin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne mitinginde Meriç'in sıkı tutulmasını isteyerek darbecilere geçit verilmemesini vurguladı; Zekeriya Öz sözleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:20
Özgür Özel'den Edirne Uyarısı: 'Meriç'ten Dedeağaç'a Kaçışa İzin Vermeyin'

Özgür Özel'den Edirne'de sert uyarı

CHP lideri Meriç sınırının korunmasını talep etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan FETÖ firarlarını Meriç Nehri üzerinden gündeme taşıdı ve sınır güvenliğine dikkat çekti.

Özel, konuşmasında, 'Bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse Meriç'ten Dedeağaç'a size emanet serhat şehri. Sınırı iyi tutun' ifadelerini kullandı.

Eski savcı Zekeriya Öz'e de değinen Özel, 'Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdir Edirne'nin sınırı Edirne'nin evlatlarına' dedi.

Özel konuşmasında ayrıca, 'Meriç'i sıkı tutun. 15 Temmuz darbesinden sonra bir yılda 2 bin tane FETÖ'cü yakalandı ya burada' diyerek sınır hattında dikkatli olunmasını vurguladı.

CHP liderinin mesajı, Edirne'de sınır güvenliğinin öncelikli tutulması ve olası kaçış girişimlerine karşı uyanık olunması çağrısını içeriyordu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

