CHP Lideri Özgür Özel'in Edirne Mitinginde Yunanistan-Bulgaristan Övgüsü ve Türkiye Eleştirisi

Edirne Saraçlar Caddesi'nde yapılan konuşma tartışma yarattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde Yunanistan ve Bulgaristan ekonomilerini örnek göstererek Türkiye'yi hedef alan eleştirilerde bulundu.

Özel, konuşmasında gıda fiyatları, döviz kuru ve alım gücü üzerinden yapılan karşılaştırmalara vurgu yaparak, Türkiye'nin uluslararası ölçekte olumsuz algılandığını savundu. Sözleri bazı vatandaşların tepkisini çekti; kimi miting katılımcıları, "Türkiye'yi küçük düşüren bir dilin doğru olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Konuşmasında Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi işin en tatsız, aslında en haksız yerine geldik. Bütün Türkiye konuşuyor. Efendim Yunanistan’a gidip alışveriş yapılıyor, Bulgaristan’dan gelip alışveriş yapılıyor. Geldim, sordum. Hepsini yerinde gördüm. Bugün Edirnelilere, İstanbullulara ucuza gıda alışveriş turları düzenleniyor, Dedeağaç’a geçiliyor. Çünkü Yunanistan o kadar ucuz ki bugün Türkiye’deki gıdaya göre yol parasını da kurtarıyor, fazlasını da kazandırıyor. Yunanistan’da bir Niko var, ona kıyma 350 lira. Türkiye’de bir asgari ücretli Nihat abim var, ona da arkadaşları Niko diyor. Bizimkine gelince 900 lira. Yunanistan’da Niko’nun 350 liraya aldığı dana kıymayı burada 900 liraya satan bir düzen var. Öyle olunca bu sefer buradan insanlar oraya Avrupa’nın en yüksek, dünyanın en yüksek üçüncü gıda enflasyonun olduğu Türkiye’den, Yunanistan’a geçip gıda alıyorlar. Bir de Bulgaristan’dan gelen var. Bulgaristan’dan Ivan geliyor, levayı veriyor ve çantaları dolduruyor. Üstüne de bir tane mont alıyor. Yunanistan’a gidiyor. O bunu yaparken bizim Türkiye’deki Okan kardeşim o bir tane montu alabilmek için bir ay çalışıyor" dedi.

CHP liderinin bu karşılaştırmalı eleştirileri, siyasi çevrelerde ve vatandaşlar arasında tartışma yarattı; bazı kesimler söylemi "haksız" ve "ülkeyi küçük düşürücü" buldu. Mitingde dile getirilen örnekler, ekonomi gündemindeki fiyatlandırma ve yaşam maliyeti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

