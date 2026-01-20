Hakan Fidan ve Bahtiyor Saidov Ankara'da Buluştu — Türkiye-Özbekistan 4. Ortak Stratejik Toplantısı

Hakan Fidan ve Bahtiyor Saidov Ankara'da Buluştu
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı kapsamında görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.
Görüşme, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı vesilesiyle yapıldı.
Tarafların, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldığı ve işbirliği imkanlarını görüştüğü belirtildi.
