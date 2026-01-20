Hakan Fidan ve Bahtiyor Saidov Ankara'da Buluştu — Türkiye-Özbekistan 4. Ortak Stratejik Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı vesilesiyle görüştü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:41
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı kapsamında görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Görüşme, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı vesilesiyle yapıldı.

Tarafların, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldığı ve işbirliği imkanlarını görüştüğü belirtildi.

