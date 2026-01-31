Özgür Özel: Suriye’nin huzuru Türkiye’ye de kazandırır

CHP liderinden barış ve uzlaşı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansına katıldı.

Konferansı "Ortak Gelecek Buluşmaları" serisinin başlangıcı olarak niteleyen Özel, ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı çoklu krizlerin ancak ortak geçmiş ve gelecek bilinciyle aşılabileceğini vurguladı.

"Suriye’nin huzur ve refahı Türkiye’ye de kazandırır. Bu kez kazanan emperyalistler değil bu toprakların insanı olsun diye mücadele ediyoruz" sözleriyle Suriye meselesinin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Özel, Suriye’nin toprak bütünlüğünün, siyasi istikrarının ve tüm inanç ile kimliklerin anayasal güvence altında birlikte yaşamasının önemini vurguladı. Bölgeye dış güçlerin kendi çıkarlarıyla bakan yaklaşımlarını eleştiren Özel, bu tutumların sürdürülemez olduğunu söyledi.

"Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz" ifadesiyle Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Şiilerin, Alevilerin ve Dürzilerin birlikte kazanacağı bir mücadelenin gerekliliğini öne çıkardı.

Özel, Suriye’deki Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer toplulukların akraba ve kardeş olduğunu belirterek, Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen ve "Kürt eşittir terörist" algısını yeniden üretmeye çalışan eski, yıkıcı, dışlayıcı söylemleri açıkça reddettiklerini kaydetti.

"Türkiye’deki Kürtleri de Suriye’deki akrabalarını da inciten hiçbir politikaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz," diyen Özel, Kürt meselesinin ortak bir çözüm gerektiren, kuşaklar boyunca taşınan ağır bir toplumsal yük olduğunu ifade etti.

Özel sözlerini, milletin terörün bitmesini, barışın inşasını ve demokrasinin güçlenmesini istediğini belirterek tamamladı.

