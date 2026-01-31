Özgür Özel: Suriye’nin huzuru Türkiye’ye de kazandırır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nda Suriye'nin huzurunun Türkiye'ye katkı sağlayacağını belirterek barış ve uzlaşı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:35
Özgür Özel: Suriye’nin huzuru Türkiye’ye de kazandırır

Özgür Özel: Suriye’nin huzuru Türkiye’ye de kazandırır

CHP liderinden barış ve uzlaşı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansına katıldı.

Konferansı "Ortak Gelecek Buluşmaları" serisinin başlangıcı olarak niteleyen Özel, ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı çoklu krizlerin ancak ortak geçmiş ve gelecek bilinciyle aşılabileceğini vurguladı.

"Suriye’nin huzur ve refahı Türkiye’ye de kazandırır. Bu kez kazanan emperyalistler değil bu toprakların insanı olsun diye mücadele ediyoruz" sözleriyle Suriye meselesinin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Özel, Suriye’nin toprak bütünlüğünün, siyasi istikrarının ve tüm inanç ile kimliklerin anayasal güvence altında birlikte yaşamasının önemini vurguladı. Bölgeye dış güçlerin kendi çıkarlarıyla bakan yaklaşımlarını eleştiren Özel, bu tutumların sürdürülemez olduğunu söyledi.

"Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz" ifadesiyle Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Şiilerin, Alevilerin ve Dürzilerin birlikte kazanacağı bir mücadelenin gerekliliğini öne çıkardı.

Özel, Suriye’deki Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer toplulukların akraba ve kardeş olduğunu belirterek, Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen ve "Kürt eşittir terörist" algısını yeniden üretmeye çalışan eski, yıkıcı, dışlayıcı söylemleri açıkça reddettiklerini kaydetti.

"Türkiye’deki Kürtleri de Suriye’deki akrabalarını da inciten hiçbir politikaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz," diyen Özel, Kürt meselesinin ortak bir çözüm gerektiren, kuşaklar boyunca taşınan ağır bir toplumsal yük olduğunu ifade etti.

Özel sözlerini, milletin terörün bitmesini, barışın inşasını ve demokrasinin güçlenmesini istediğini belirterek tamamladı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLUMSAL...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLUMSAL BARIŞ VE DEMOKRASİ KONFERANSI'NA KATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: Suriye’nin huzuru Türkiye’ye de kazandırır
2
Danimarka'dan Yeni Göç Paketi: 1 Yıl ve Üzeri Hapis Alan Yabancılar Otomatik Sınır Dışı
3
Abdülhamit Gül: Hedefimiz Terörsüz Türkiye
4
Erdoğan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i Dolmabahçe’de Kabul Etti
5
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Al Hallami’yi Kabul Etti
6
Ömer Çelik'ten Adana'da altyapı tepkisi: "Bunlar 1 günde olan işler değil"
7
Konya'ya Yeni Yatırım: Tümosan Köprülü Kavşağı ile 21.1 km'lik Raylı Sistem Hedefi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları