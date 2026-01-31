Danimarka'dan Yeni Göç Paketi: 1 Yıl ve Üzeri Hapis Alan Yabancılar Otomatik Sınır Dışı

Danimarka hükümeti, ülkedeki artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, işledikleri suçlar nedeniyle en az bir yıl hapis cezası almış yabancıların otomatik olarak sınır dışı edilmesini öngören ve ikamet izni bulunmayanlara yönelik kuralları sıkılaştıran bir yasa tasarısı hazırlıyor. Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı'nın açıkladığı tasarı, şiddet ve cinsel istismar da dahil olmak üzere ciddi suçlardan hüküm giymiş sığınmacıların sınır dışı edilmesini hedefliyor. Düzenlemenin 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tasarıdaki maddeler

Beş maddelik yasa tasarısı; ülkede yasal statüsü olmadan bulunanların geri gönderilmesi, Suriye ve Afganistan yönetimleri ile sınır dışı konularında iş birliği, gönüllü geri dönüşe verilecek nakdi yardımların artırılması ve ikamet izni olmayanlara yönelik güvenlik kontrollerinin sıkılaştırılmasını kapsıyor. Tasarı ayrıca, cezalarını çekmiş olsalar dahi denetim yükümlülüklerine uymayan yabancıların ayak bileğine 1 yıl boyunca takip cihazı takılmasını ve kamusal alanlardaki güvenlik kameraları ve personelinin artırılmasını öngörüyor. Tasarıdan en dikkat çeken maddelerden biri de, sürekli oturum izinlerine sahip mültecilerin bu izinlerinin geri alınmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri içeriyor.

Stoklund: "Ülkeyi terk etmeleri çok üzücü, sıkıcı ve zor olmalı"

Yasa tasarısını hazırlayan Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund, tasarıya ilişkin olarak şunları söyledi: "Ne yazık ki bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış ancak henüz sınır dışı edilmemiş çok sayıda yabancı suçlu var. Birçoğumuz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu nedenle ciddi suçlar işleyen yabancıların ülkeden gönderilmesi için çok ihtiyaç duyulan sınır dışı etme kısıtlamalarını kolaylaştırıyoruz. Çünkü öncelikle suçluları değil, mağdurları korumanın zamanı geldi".

Stoklund ayrıca, yasa dışı kalan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen yabancılar için kuralların sıkılaştırılacağını belirterek: "Ülkeyi terk etmeleri çok üzücü, sıkıcı ve zor olmalı. Danimarka’yı terk edene kadar nerede olduklarını bilmeliyiz. Danimarka’da yerleri yok ve bu yüzden onları eve dönmeleri için daha çok zorlayacağız" diye konuştu.

Frederiksen: "Mağdurların kendilerinin fail olacağını düşünmemiştik"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, düzenlenen basın toplantısında Avrupa devletlerinin suçlulardan ziyade ülkeleri korumayı tercih etmesinin doğru olduğunu savundu: "Avrupa devletlerinin bir araya gelip, suçlulardan ziyade ülkelerimizi korumayı tercih edeceğimizi söylemeleri doğru ve gereklidir".

Frederiksen, Orta Doğu’dan Danimarka’ya sığınmacı olarak gelen bazı kişilerin asayiş sorunlarına neden olduğunu belirterek: "O zamanlar, mağdurların kendilerinin fail olacağını düşünmemiştik. Sizi temin ederim ki, ne yazık ki, birçoğu tam olarak öyle oldu" dedi. Hükümet, mevcut uluslararası anlaşmaların engellediği otomatik sınır dışı kararlarını değiştirmek için İngiltere ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yeniden ele alınması konusunda Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

