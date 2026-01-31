Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Sanal tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketinde AK Parti Kadın Kolları tarafından Bartın Öğretmenevi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" programında konuştu. Çalıştayın önemine dikkat çeken Tunç, kadınların aileyle ilgili sorulara verdikleri cevapların AK Parti Genel Merkezi tarafından titizlikle değerlendirileceğini söyledi.

Aile ve nesil vurgusu

Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Tunç, "Aile politikaları önemli ailenin korunması çok önemli. Aile en güvenli limandır. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmemiz lazım. Onları kötü alışkanlıklardan korumanın en önemli yolu aile kurmalarını sağlamak. Dolayısıyla ailelerin sayısını artırmamız lazım." ifadelerini kullandı. Tunç, aileyi tehdit eden akımlara fırsat verilmeyeceğini ve bu alanda yasal düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Çocukların dijital güvenliği

Günümüzde sanal alemin yaygınlığına dikkat çeken Tunç, "Sanal alem, sanal dünya, internet. Elinde telefon ne yaptığını görmüyoruz, bilmiyoruz. Gencimiz, çocuğumuz odasına çekiliyor, her türlü riske açık, dolandırıcılığa açık, her türlü istismara da açık." dedi. Tunç, çocukların yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu gibi tehlikelerden uzak tutulması için Bakanlıklar arası çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kadına şiddetle mücadele

Tunç, kadına şiddetin önlenmesi için yürütülen çalışmalara da işaret ederek, "Kadına şiddet olaylarını ortadan kaldırmamız lazım. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, çok kararlı. 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir diyor' Cumhurbaşkanımız." ifadelerini kullandı. Yapılan yasal düzenlemelerle kadına yönelik suçların cezalarının arttırıldığını, ısrarlı takip suçunun müstakil hale getirildiğini ve kasten yaralama gibi suçların tutuklama sebebi sayıldığını aktardı.

Çalıştay öncesinde Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nda da konuşan Tunç, 41 yıldır devam eden terör belasından kurtulma mücadelelerinin sürdüğünü, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi.

