Hasan Ufuk Çakır CHP'den İstifa Edip AK Parti'ye Katılacak

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağını açıkladı ve CHP seçmenlerine seslendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:16
Mersin Milletvekili TBMM'de AK Parti'ye katılım hazırlığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılmak üzere TBMM'ye gelerek AK Parti Grup Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

Çakır, kararını değerlendirirken duygularını şu sözlerle aktardı: "Çok mutluyum, memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Be kadar net."

CHP seçmenine seslenen Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çakır, "İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden ne bir CHP'li ne de Türk milliyetçisi tanımaz" diyerek görüşünü yineledi.

