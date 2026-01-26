Şenol Kul: Terme’nin Geleceğine Yeni Yollar Açıyoruz

Şenol Kul, Elmalık Mahallesi'nde açılan imar yollarıyla Terme’nin altyapı ve ulaşım ağının güçlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:32
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Elmalık Mahallesi’ndeki imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, projelerin ilçenin planlı gelişimine katkısını değerlendirdi.

Çalışma Sahasında İnceleme

Başkan Kul, beraberinde AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kumcu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin ile birlikte Elmalık Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

"Sadece yol açmıyoruz; modern, erişilebilir ve konforlu bir Terme’nin altyapısını ilmek ilmek işliyoruz. Açtığımız her yeni yol, mahallelerimizin gelişimine vurulan bir mühürdür" dedi.

Planlı ve Öncelikli Yatırımlar

Başkan Kul, Terme’nin planlı ve modern gelişimini sürdürmek adına imar planında yer alan yolları öncelikli olarak açtıklarını söyledi. Daha yaşanabilir ve erişilebilir bir Terme için durmadan çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Kul, imar yollarının açılmasıyla birlikte bölgeye altyapı hizmetlerinin çok daha hızlı ulaştırılacağını belirtti.

İlçenin değişim ve dönüşümüne ışık tutan yatırımlara her gün bir yenisini eklediklerini ifade eden Kul, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerinin Elmalık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği imar yolu açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. Kartal Sokak ve Biçer Sokak bağlantılı olarak açılan yeni yollarla, Elmalık ve Cumhuriyet mahalleleri arasında güçlü bir ulaşım aksı oluşturulduğunu söyledi.

Tamamlanan Üstyapı ve Sonraki Adımlar

Başkan Kul ve beraberindeki heyet, imar yolu çalışmalarının yanı sıra Kartal ve Biçer Sokak’ta tamamlanan üst yapı parke yol çalışmalarını da yerinde denetledi. Kul, "Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte açtığımız yolları asfaltlayarak buraya konforlu, akıcı ve güvenli yeni bir yol güzergâhı kazandırmış olacağız. Terme için en iyisini yapana kadar sahadaki mesaimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

