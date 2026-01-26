Çiçek'ten Ankara-Kayseri Kıyaslaması: Memduh Büyükkılıç Öne Çıkıyor

Çiçek'ten Ankara-Kayseri Hizmet ve Vizyon Kıyaslaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından paylaştığı '2M-Mansur-Memduh' başlıklı yazısında Ankara ile Kayseri arasındaki belediyecilik ve vizyon farkını ortaya koydu.

Ziyaret ve gözlemler

Çiçek, yazısında iki hafta önce Türkgün Ankara Temsilcisi Bahadır Çoban ile birlikte memleketi Kayseri'ye gerçekleştirdikleri ziyareti anlattı. Ziyaretin amacı, yoğun bakım tedavisi görüp sağlığına kavuşan Taşmedreseli ülküdaşları Ahmet Kaplan'a geçmiş olsun demek ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile Türkgün Gazetesi için yapılacak röportajdı. Gün boyunca Baki Ersoy ve danışmanı Serkan Kural misafirperverlik gösterdi; sabah röportajı Türker Horoz'a ait Burak At Çiftliği ve Deluxe Düğün Salonu'nda, öğleden sonrası ise Kayserispor tesislerinde gerçekleşti. Çiçek, Kayserispor teknik heyeti ve futbolcularıyla yapılan görüşmelerden ve hediye formalarından söz etti.

Belediyecilikte 'vizyon' farkı

Çiçek, kendi gözlemlerine dayanarak Ankara'da meselelerin bahanelerle örtbas edilmeye çalışıldığını, buna karşın Kayseri'de Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu savundu. Ankara ile Kayseri'nin nüfusu karşılaştırmasının burada belirleyici olmadığını, esas olanın açıkça vizyon kıyaslaması olduğunu vurguladı.

Karşılaştırma yapılabilecek başlıklar arasında ulaşım, su yönetimi, temizlik hizmetleri, park ve bahçeler, sosyal-kültürel tesisler, kırsal ve tarımsal destekler, altyapı çalışmaları, tarihî-kültürel mirasın korunması, çevre politikaları, yenilenebilir enerji, sıfır atık uygulamaları, akıllı şehir projeleri, bilim ve teknoloji faaliyetleri, afet farkındalık eğitimleri ve kentsel dönüşüm gibi geniş bir alan olduğunu belirtti.

Su politikaları ve tarifeler

Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi sözü olan 'Biz suyu Allah’ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını belirlerken maliyet artı çok cüzi kârla vermeye devam edeceğiz.' ifadesine atıfta bulunarak, gelinen noktada Ankara'da suya sürekli zam yapıldığını ve suyun vatandaşa ulaştırılmasında başarısızlık olduğunu iddia etti.

Öte yandan Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su tarifelerinde örnek gösterildiğini belirterek şu verilere dikkat çekti: Kayseri; mesken su tarifesinde 28,77 TL ile 30 büyükşehir arasında 2’nci sırada, iş yeri su tarifesinde 44,40 TL ile 30 büyükşehir arasında 3’üncü sırada yer almaktadır. Bu verilerin, Kayseri'de içme suyunun erişilebilir ve ekonomik şartlarla sunulduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ulaşım ve trafik yönetimi

Çiçek, Ankara'daki trafik sorununa dikkat çekerek Mansur Yavaş'ın ulaşım konusundaki açıklamalarını aktardı: 'Ben hep şunu iddia ediyorum, beni cahillikle suçluyorlar; ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar sıkışır.' ve 'Ankara’daki en büyük trafik sıkışıklığı AVM’lerin önünde yaşanıyor.' sözlerini hatırlattı ve bunun bir 'bahane' yaklaşımı olduğunu savundu.

Kayseri'de ise kavşak, köprü ve yolların yanı sıra tramvay, otobüs, otopark ve bisiklet paylaşım sistemleri ile trafiğin rahatlatıldığını; ayrıca yeni yol yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Spor, turizm ve şehir yaşamı

Çiçek, Ankara'da Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne sahip çıkma konusunda zaaflar olduğunu, Ankaragücü'nün Süper Lig'de tutulamadığını ve Gençlerbirliği'nin kendi olanaklarıyla çıktıktan sonra yaşananları örnek gösterdi. Ankapark konusunda ise önceki dönemde yapılan yatırımın işletilemeyip terk edildiğini iddia etti.

Kayseri tarafında ise Erciyes Dağı ve turizme yönelik çalışmalardan söz eden Çiçek, Büyükkılıç yönetiminin vizyonuyla Erciyes'e bu dönem 3 milyon ziyaretçi beklenmesini ve Erciyes'in Türkiye'de en fazla ziyaret edilen merkezlerden biri haline gelmesini örnek gösterdi. Ayrıca Kayserispor'a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın her alanda sahip çıktığını vurguladı.

Çiçek'in değerlendirmesi

Yazısını özetlerken Çiçek, hangi alandan kıyaslama yapılırsa yapılsın Kayseri'deki vizyonun Ankara'ya büyük fark attığını ifade etti. Çiçek'e göre asıl fark, bir tarafta 'siyasi hırslarının peşinde koşarak Ankara halkına hizmeti öncelikli görevi saymayan' bir yönetim (Mansur Yavaş), diğer tarafta ise 'siyasi hırs derdi olmadan, derviş edasıyla Kayseri halkına hizmet etmeye çalışan' bir anlayış (Dr. Memduh Büyükkılıç) bulunmaktadır.

Çiçek, Kayseri dönüşünde bu kıyaslamayı birçok sohbetinde dile getirdiğini ve yazıya dökerek hakkı teslim etmek istediğini belirtti. Ankara ile Kayseri arasındaki hizmet ve vizyon farkını daha fazla örnekle genişletebileceğini, ancak bu özetin mesajı yeterince taşıdığını söyledi.

