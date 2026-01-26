Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'

Boris Pistorius, Trump’ın Afganistan’daki NATO askerlerini küçümseyen sözlerine tepki gösterdi; özür çağrısı ve müttefiklere saygı vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:04
Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'

Almanya Savunma Bakanı Pistorius’tan Trump’a sert tepki

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiki ülkelerin Afganistan’daki varlığını küçümseyici açıklamalarına tepki gösterdi. Pistorius, katıldığı bir televizyon programında Trump’ı eleştirerek konuyu gündeme taşıdı.

"Müttefiklerimizin hayatını kaybeden askerler hakkında böyle konuşmak düpedüz yakışıksız ve saygısızcadır. Özür dilemesi nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olurdu" dedi. Pistorius ayrıca, "Özür dilemesi nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olurdu. Ancak ABD başkanını tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saygı ve ittifak vurgusu

Pistorius, "Amerikan ulusunun ve 70 yıldır müttefikimiz olan ABD’nin başarılarına büyük saygı duyuyorum. Ancak saygı, karşılıklı olarak gösterilmesi gereken bir davranıştır. Kim sorgularsa sorgulasın, Afganistan’daki askerlerimizin bağlılığını ve cesaretini onurlandıracağız. Onlar asla unutulmayacak" diye konuştu. Bakan, konuyu ABD’li meslektaşı Pete Hegseth ile yapacağı ilk görüşmede de gündeme getireceğini açıkladı.

Trump’ın tepki çeken ifadeleri

Trump, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda Afganistan’daki NATO ve diğer müttefik askerler hakkında şunları söylemişti: "Hiçbir zaman onlara ihtiyaç duymadık. Aslında onlardan pek bir şey talep etmedik. Biliyorsunuz, Afganistan’a bazı askerler gönderdiklerini söylerler. Gönderdiler, ama biraz geride, cephe hattından biraz uzakta kaldılar".

İngiltere’den tepki ve Trump’ın geri adımı

Trump’ın sözlerinin ardından İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı ve Afganistan’da ABD askerleriyle birlikte görev yapmış gazi Alistair Carns sosyal medyadan şu tepkiyi vermişti: "NATO’nun 5. maddesini yalnızca 11 Eylül terör saldırılarından sonra uyguladığını hatırlayın; dünya ABD’yi desteklemek için bir araya geldi. Kan, ter ve gözyaşı döktük ve bazıları evlerine dönemedi. Bence bunlar, ateşle sınanmış bağlar. ABD’nin veya ortak çıkarların korunması için değil, aslında demokrasiyi genel olarak korumak için kurulmuş bağlar".

Donald Trump ise cumartesi günü sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Birleşik Krallık’ın büyük ve çok cesur askerleri her zaman Amerika Birleşik Devletleri’nin yanında olacaktır! Afganistan’da 457’si hayatını kaybetti, birçoğu ağır şekilde yaralandı ve onlar tüm zamanların en büyük savaşçıları arasındaydı. Bu, asla kopmayacak kadar güçlü bir bağdır. Muazzam bir yürek ve ruh ile hizmet eden Birleşik Krallık Ordusu, (ABD hariç!) eşi benzeri olmayan bir güçtür. Hepinizi seviyoruz ve her zaman seveceğiz".

Afganistan savaşının kayıpları

Afganistan’daki 20 yıllık savaşta tahmini olarak 3 bin 500 ABD ve NATO askeri hayatını kaybetmişti. Bu rakamların içinde yaklaşık 2 bin 500 ABD’li, 457 İngiliz, 158 Kanadalı, 90 Fransız, 60 Alman ve 44 Danimarkalı asker bulunuyordu.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI BORİS PİSTORİUS, NATO MÜTTEFİKİ ÜLKELERİN AFGANİSTAN’DAKİ VARLIĞINI...

ALMANYA SAVUNMA BAKANI BORİS PİSTORİUS, NATO MÜTTEFİKİ ÜLKELERİN AFGANİSTAN’DAKİ VARLIĞINI KÜÇÜMSEYİCİ AÇIKLAMALARI NEDENİYLE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’A TEPKİ GÖSTEREREK, "MÜTTEFİKLERİMİZİN HAYATINI KAYBEDEN ASKERLER HAKKINDA BÖYLE KONUŞMAK DÜPEDÜZ YAKIŞIKSIZ VE SAYGISIZCADIR. ÖZÜR DİLEMESİ NEZAKET, SAYGI VE ANLAYIŞ GÖSTERGESİ OLURDU" DEDİ.(EPA-ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'
2
Kurtulmuş: Gazze’de Yeni Dönemi Ümitle Ama Temkinle Karşılıyoruz
3
Çiçek'ten Ankara-Kayseri Kıyaslaması: Memduh Büyükkılıç Öne Çıkıyor
4
Şenol Kul: Terme’nin Geleceğine Yeni Yollar Açıyoruz
5
Nebi Hatipoğlu’ndan Vali Dr. Erdinç Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
6
Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı Kabul Etti
7
Trump'tan 'buz parçası' talebi: Dünya barışında kritik rol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları