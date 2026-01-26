Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'

Almanya Savunma Bakanı Pistorius’tan Trump’a sert tepki

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiki ülkelerin Afganistan’daki varlığını küçümseyici açıklamalarına tepki gösterdi. Pistorius, katıldığı bir televizyon programında Trump’ı eleştirerek konuyu gündeme taşıdı.

"Müttefiklerimizin hayatını kaybeden askerler hakkında böyle konuşmak düpedüz yakışıksız ve saygısızcadır. Özür dilemesi nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olurdu" dedi. Pistorius ayrıca, "Özür dilemesi nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olurdu. Ancak ABD başkanını tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saygı ve ittifak vurgusu

Pistorius, "Amerikan ulusunun ve 70 yıldır müttefikimiz olan ABD’nin başarılarına büyük saygı duyuyorum. Ancak saygı, karşılıklı olarak gösterilmesi gereken bir davranıştır. Kim sorgularsa sorgulasın, Afganistan’daki askerlerimizin bağlılığını ve cesaretini onurlandıracağız. Onlar asla unutulmayacak" diye konuştu. Bakan, konuyu ABD’li meslektaşı Pete Hegseth ile yapacağı ilk görüşmede de gündeme getireceğini açıkladı.

Trump’ın tepki çeken ifadeleri

Trump, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda Afganistan’daki NATO ve diğer müttefik askerler hakkında şunları söylemişti: "Hiçbir zaman onlara ihtiyaç duymadık. Aslında onlardan pek bir şey talep etmedik. Biliyorsunuz, Afganistan’a bazı askerler gönderdiklerini söylerler. Gönderdiler, ama biraz geride, cephe hattından biraz uzakta kaldılar".

İngiltere’den tepki ve Trump’ın geri adımı

Trump’ın sözlerinin ardından İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı ve Afganistan’da ABD askerleriyle birlikte görev yapmış gazi Alistair Carns sosyal medyadan şu tepkiyi vermişti: "NATO’nun 5. maddesini yalnızca 11 Eylül terör saldırılarından sonra uyguladığını hatırlayın; dünya ABD’yi desteklemek için bir araya geldi. Kan, ter ve gözyaşı döktük ve bazıları evlerine dönemedi. Bence bunlar, ateşle sınanmış bağlar. ABD’nin veya ortak çıkarların korunması için değil, aslında demokrasiyi genel olarak korumak için kurulmuş bağlar".

Donald Trump ise cumartesi günü sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Birleşik Krallık’ın büyük ve çok cesur askerleri her zaman Amerika Birleşik Devletleri’nin yanında olacaktır! Afganistan’da 457’si hayatını kaybetti, birçoğu ağır şekilde yaralandı ve onlar tüm zamanların en büyük savaşçıları arasındaydı. Bu, asla kopmayacak kadar güçlü bir bağdır. Muazzam bir yürek ve ruh ile hizmet eden Birleşik Krallık Ordusu, (ABD hariç!) eşi benzeri olmayan bir güçtür. Hepinizi seviyoruz ve her zaman seveceğiz".

Afganistan savaşının kayıpları

Afganistan’daki 20 yıllık savaşta tahmini olarak 3 bin 500 ABD ve NATO askeri hayatını kaybetmişti. Bu rakamların içinde yaklaşık 2 bin 500 ABD’li, 457 İngiliz, 158 Kanadalı, 90 Fransız, 60 Alman ve 44 Danimarkalı asker bulunuyordu.

