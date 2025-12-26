İsrail Somaliland’ı Resmen Tanıdı: Netanyahu İş Birliği ve Ziyaret Daveti Yaptı

İsrail Somaliland’ı Resmen Tanıdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ı "bağımsız ve egemen bir ülke" olarak tanıma kararını açıkladı. Netanyahu, İsrail’in bu kararı alan ilk ülke olduğunu belirtti ve tanıma belgesinin İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile birlikte, sözde Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed Abdullah ile karşılıklı imzalandığını duyurdu.

Netanyahu, kararın İbrahim Anlaşmaları ruhuna uygun olduğunu iddia ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimine atıfta bulundu ve Abdullah’ı tebrik etti. Ayrıca İsrail’in tarım, sağlık, teknoloji ve ekonomi alanlarında Somaliland ile kapsamlı iş birliği başlatmayı planladığını açıkladı ve Abdullah’ı resmi ziyaret için İsrail’e davet etti. Sosyal medyada bildirinin imza anına ilişkin fotoğraflar ve görüntülü görüşme kareleri paylaşıldı.

Bölgesel Tepkiler ve Kınamalar

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Badr Abdelatty ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali ve Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar arasında yapılan telefon görüşmelerinde, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı tamamen kınandı. Açıklamada, Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği; Somali egemenliğine zarar verecek tek taraflı eylemler ile ülkenin istikrarını sarsacak girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Somaliland’ın Statüsü ve Diplomatik İrtibatlar

Somaliland, 1991'de Somali’den tek taraflı ayrıldığını ilan etmiş, ancak uluslararası alanda bağımsız devlet olarak genel kabul görmemişti. Buna rağmen bazı ülkelerin bölgede irtibat büroları bulunduğu biliniyor; bu ülkeler arasında İngiltere, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.

Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü

Türkiye, Afrika Boynuzu’nda arabuluculuk ve bölgesel istikrar için aktif bir aktör olarak görülüyor. Türkiye 2013'ten bu yana Somali Federal Hükümeti ile Somaliland yönetimi arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Ayrıca Etiyopya ve Somali arasında Temmuz 2024'te başlayan görüşmeler Ankara Süreci kapsamında yürütüldü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 11 Aralık 2024'te Ankara’da imzalanan Ankara Bildirisi bu sürecin bir parçası oldu.

Milli İstihbarat Akademisi’nin (MİA) yayımladığı raporda, Türkiye’nin yürüttüğü Ankara Sürecinin bölgesel barışta öne çıkan diplomatik bir girişim olduğu; 1 Ocak 2024'te Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan mutabakat sonrası yaşanan krizin Türkiye’nin arabuluculuğuyla giderildiğinin ifade edildiği belirtildi.

