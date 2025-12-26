ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Kamu Çalışanları Ocak’ta Refah Payı Bekliyor

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının Ocak maaş artışında refah payı talep ettiğini duyurdu.

Eylemin nedeni ve talepler

ÜNİPERSEN Genel Başkanı Güzel ve beraberindeki sendika üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme sonrasında alınan Hakem Heyeti kararlarının kamu çalışanlarını yoksullaştırdığı gerekçesiyle toplandı. Konuşmasında Güzel, "Daha ilk günden yanlış kurgulanmış, düğmesi baştan yanlış iliklenmiş bu toplu sözleşme; kamu çalışanlarının alım gücünü korumak bir yana, 2026 yılını memur için sefalet yılına dönüştürmüştür" ifadelerini kullandı.

Güzel, sorunun merkezinde Hazine ve Maliye Bakanlığının memuru yok sayan bütçe anlayışı olduğunu vurgulayarak, "Tam 3 buçuk aydır söylüyoruz. Bu toplu sözleşme memurun geçimini güvence altına almıyor. Bu nedenle ya ek protokol yapılmalı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girerek adil bir düzenleme hayata geçirmelidir" dedi.

Alım gücü ve hayat pahalılığı

Güzel, taleplerin yalnızca ÜNİPERSEN’e ait olmadığını belirtti: "Öğretmeninden akademisyenine, mühendisten sağlık çalışanına, din görevlisinden idari personele kadar tüm kamu çalışanları aynı noktada birleşiyor. Bu maaşlarla yaşamak mümkün değil."

Konuşmasında TÜİK verilerine atıfta bulunan Güzel, "TÜİK verilerine dayalı artışlarla bugün 4 milyon memur, 2 milyon memur emeklisi, maaşı yattığı gün dahi borç arar hale geldi. Ev kiraları ödenemiyor, faturalar birikiyor, mutfak masrafları karşılanamıyor" diye konuştu.

Bakanlığa ve Meclis’e çağrı

Güzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’na buradan soruyoruz; Memurun geçim krizine bugün çözüm üretmeyecekseniz, ne zaman üreteceksiniz? Tüm kamu çalışanları, Ocak maaş artışında refah payı beklemektedir" dedi.

Ayrıca Güzel, daha önce verilen sözlere dikkat çekti: "2023 seçimleri öncesinde kira yardımı sözü verildi; ortada bir çalışma var mı maalesef yok. 3600 ek gösterge sözü verildi; bütçede karşılığı yok. Kamuda mülakatlar her gün yeni adaletsizlikler üretmeye devam ediyor; kaldırılacağı söylendi, ancak somut bir adım hala yok."

Mücadele takvimi ve çağrı

ÜNİPERSEN lideri, talepleri karşılanana kadar eylemleri sürdüreceklerini ilan etti: "TÜİK’in açıkladığı oranlarla geçim sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle buradan ilan ediyoruz: Memurlar için refah payı talebimiz karşılık bulana kadar, Bütçede kamu çalışanlarını gören adil bir düzenleme yapılana kadar, Her hafta, aynı gün, aynı saatte, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz".

Güzel, eylemlere 3 hafta daha devam edeceklerini belirterek, tüm sendikaları haklarını aramak üzere eyleme davet etti.

