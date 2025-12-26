KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Lefkoşa'da Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek üzere Lefkoşa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.
Temaslar ve tebrik ziyareti
Özgür Özel, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu. CTP merkezindeki ziyaretin ardından Özel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası konser katılımı
Kabul sırasında Erhürman, Özel ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmenin ardından Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserine katıldı.
