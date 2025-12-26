DOLAR
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Lefkoşa'da Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yeni yıl konseri için Lefkoşa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti; Özel, CTP lideri Sıla Usar İncirli'yi de ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:24
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek üzere Lefkoşa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Temaslar ve tebrik ziyareti

Özgür Özel, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu. CTP merkezindeki ziyaretin ardından Özel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası konser katılımı

Kabul sırasında Erhürman, Özel ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmenin ardından Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserine katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

