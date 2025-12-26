KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Lefkoşa'da Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yeni yıl konseri için Lefkoşa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti; Özel, CTP lideri Sıla Usar İncirli'yi de ziyaret etti.