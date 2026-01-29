Cevdet Yılmaz: İşsizlik Aralık'ta %7,7’ye Geriledi — Gençlerde %14,1, Kadınlarda %10,5

Cevdet Yılmaz: İşsizlik Aralık'ta %7,7’ye Geriledi

Açıklama ve verilerin önemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayı istihdam verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, dezenflasyon sürecinin eş zamanlı yürütülmesiyle üretimi, istihdamı ve yatırımı desteklemeye yönelik adımların etkisiyle işgücü piyasasında güçlü bir görünümün sürdüğünü vurguladı.

Temel veriler

Aralık ayı verilerine göre işsizlik oranı %7,7 olarak açıklandı. Yılmaz, bu oranın işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviye olduğunu belirtti ve tek haneli işsizlik oranının 32’nci ayda da sürdüğünü kaydetti.

Yılmaz ayrıca, işsizlik göstergelerindeki iyileşmeyi şu rakamlarla özetledi: gençlerde işsizlik 1,9 puan düşüşle %14,1, kadınlarda ise 1 puan iyileşmeyle %10,5 seviyesine geriledi.

Yılmaz'ın paylaşımından öne çıkan ifadeler

Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımında yer verdiği ifadelerde şu vurgular bulunuyor: "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde işgücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir."

Paylaşımda ayrıca ekonomik dayanıklılığı artıran faktörler olarak risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM’den çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler işaret edildi. Yılmaz, programın makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirdiğini ve ekonomiye duyulan güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Son olarak Yılmaz, özellikle gençler, kadınlar ve nitelikli işgücünün işgücüne katılımını artırarak, emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ve dengeli bir büyüme ortamı sağlayarak yatırımları ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "GENÇLERDE İŞSİZLİK 1,9 PUAN, KADINLARDA İSE 1 PUAN İYİLEŞEREK SIRASIYLA YÜZDE 14,1 VE YÜZDE 10,5 OLMUŞTUR" DEDİ.