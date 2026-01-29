Subaşıoğlu: Denizli’nin Önceliği Trafik — Batı Ege GYO Üst Geçidi Açıldı

Üst geçit yatırımı 50 milyon TL ile İzmir yolu üzerindeki yaya güvenliğini artıracak

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Batı Ege GYO Üst Geçidi açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Subaşıoğlu, şehrin en acil sorunlarından birinin trafik olduğunu yineledi ve bu alanda kapsamlı yatırımların gerekliliğine dikkat çekti.

İzmir yolu üzerinde yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak olan üst geçit projesi, yaklaşık 50 milyon TL tutarında bir yatırımla hayata geçirildi. Projenin tamamı Batı Ege GYO ve hayırsever iş insanı Derya Baltalı tarafından finanse edildi.

Gazetecilere yönelik açıklamasında Subaşıoğlu, 'Derya beyin bizi özel davet etmesiyle bu güzel projenin açılışına bütün AK Parti yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla iştirak ettik. Alışveriş merkezi önündeki bu üst geçidin hayırlı olmasını diliyorum' dedi ve yatırımın İzmir yolu gibi hızlı akan bir güzergahtaki yaya güvenliği için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Subaşıoğlu, şehrin önceliğinin trafik olduğunu vurgulayarak, 'Denizli’nin en önemli problemi hep söylüyoruz. Trafik! Trafikle ilgili önümüzdeki dönem ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor' ifadelerini kullandı. Ayrıca 'Söz verilen tramvayın biz takipçisiyiz' diyerek tramvay projesinin takipçisi olacaklarını açıkladı.

AK Parti yönetimi olarak trafik sorununa yönelik önerileri, eleştirileri ve yapılması gereken işleri sıraladıklarını söyleyen Subaşıoğlu, geçmiş dönemde Nihat Zeybekci bakanlığı döneminde başlatılan çevre yolları, köprülü kavşaklar ve Honaz tüneli gibi yatırımların devamının önemine işaret etti.

Konuşmasını, 'Bizler de bu işlere katkı sağlamaya, takip etmeye, büyükşehir belediyesinin de bu işlerle ilgili adım atmasını beklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Buranın hayırlı olmasını diliyorum. Batı Ege GYO’ya ve hayırsever iş insanı Derya Baltalı’ya bu güzel yatırımları için teşekkür ediyorum' sözleriyle tamamladı.

