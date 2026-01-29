Vali Turan: Kırklareli, turizmde Türkiye’nin nadide şehirlerinden biri

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:18
Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 yılı faaliyet planları ele alındı. Toplantıya Vali Uğur Turan başkanlık etti ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Sunum ve değerlendirmeler

Kırklareli Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Şen, 2025 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedeflere ilişkin ayrıntılı bir brifing sundu. Sunumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın ilde yürüttüğü yapım, inşa ve bakım-onarım çalışmaları ile kültürel ve inanç temelli faaliyetler; vakıf eserlerinin ihyası, tarihi yapıların restorasyonu, müze ve ören yerlerinin geliştirilmesi ve müzecilik faaliyetleri değerlendirildi.

Gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, turizm master planı kapsamında yürütülen planlama süreçleri, turizm denetimleri, turizm tesisleşmesi, modern ve teknolojik donanımlı kütüphaneler, sokak sağlıklaştırma projeleri ile temiz deniz anlayışı doğrultusunda Mavi Bayraklı plajların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da toplantının gündemindeydi.

Turizm potansiyeli ve projeler

İlin sahip olduğu turizm potansiyeli çerçevesinde İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kıyıköy, Demirköy Fatih Dökümhanesi, tarihi kaleler, kıyı turizmi alanları ile agro turizm ve doğa turizmi odaklı projeler ve yerel değerleri ön plana çıkaran tanıtım faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca bakanlık destekleriyle hayata geçirilen kültür-sanat etkinlikleri, sergi, festival ve yayın faaliyetlerinin ilin sosyal ve kültürel hayatına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Vali Turan’ın vurguları

Vali Uğur Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda maziden atiye uzanan köklü medeniyet birikiminin ve inanç-kültür değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Turan, "Kırklareli barındırdığı değerlerle Türkiye’nin nadide şehirlerinden biri" diyerek ilin sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerin etkin tanıtımıyla turizmde daha güçlü bir konuma taşınacağını ve kültür-sanat faaliyetlerinin sosyal ve kültürel gelişime önemli katkılar sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Toplantı, projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

