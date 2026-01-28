Fu Cong: Askeri maceracılık Orta Doğu'yu öngörülemezliğe sürükler
Çin'in BM Daimi Temsilcisi, güç kullanımına karşı uyarıda bulundu
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki artan gerilim uyarısıyla dikkat çekti. New York'ta duzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Fu, 'Guç kullanımı hiçbir sorunu çözmeyecektir' değerlendirmesinde bulundu.
Fu, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri ve bölgede artan askeri yığınağa işaret ederek, İran'daki protesto ve şiddet olaylarına da değindi. Fu, 'İran'daki mevcut durum büyük tepki toplamiştır. Muhtemel bir savaş imkânı uzaktan kendini belli ederken bölgedeki gerginlik yükseliyor' ifadelerini kullandı ve İran egemen bir ülke olduğunu vurguladı.
'Guç kullanımı hiçbir sorunu çözmeyecektir. Herhangi bir askeri maceracılık bölgeyi yalnızca bir öngörülemezlik uçurumuna sürukelecektir.' Fu, tüm tarafları ilgili BM Şartı ilkeleri doğrultusunda davranmaya, diğer ülkelerin iç işlerine karışmamaya ve uluslararası iliskilerde tehdit ile güç kullanılmasını kınamaya cağırdı.
Çinli temsilci, 'Çin, ABD’nin ve diğer ilgili tarafların uluslararası toplum ve bölgedeki diğer ülkelerin cağrılarına kulak vereceğini, Orta Doğu’da istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik daha çok faaliyetlerde bulunacağını ve gerilimin tırmandırılmasından kaçınarak alevlerin körüklenmesine engel olacağını umuyor' sözleriyle beklentisini dile getirdi.
Fu, bölge halklarının bağımsız seçimlerine saygı gösterilmesinin sağlanması ve barış ile istikrarın inşası için uluslararası toplumla işbirliğine hazır olduklarını belirtti. 'Orta Doğu, bölge halkına aittir ve büyük güçlerin rekabetleri için bir mücadele alanı değildir' diyerek, bölge dışı güçlerin jeopolitik mücadelelerinin kurbanı olunmaması gerektiğini vurguladı.
Konuşmasında Güç kullanımının yol açacağı sonuçlara dikkat çeken Fu Cong, taraflara itidal ve BM ilkelerine uygun hareket etme cağrısını yineledi.
