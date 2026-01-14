Özgür Özel: Murat Çalık’ın Sağlığı Riskte, Laboratuvar Sonucu Bekleniyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile parti genel merkezinde yaptığı görüşme sonrası Murat Çalık ve Gezi davasından tutuklu bulunan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalık ve Kahraman'ın sağlık durumu

Özel, her iki ismin de cezaevi şartlarında beklenmeyecek sağlık sorunları olduğunu vurguladı. Doktor raporlarına göre iyi beslenme, stresten uzak bir yaşam ve özel diyet gibi koşulların zorunlu olduğuna dikkat çekti.

"Çalık cezaevinde kalmaya devam ediyor ve o günden bugüne hastalığının nüksetmesine yönelik olarak çok sayıda emare vardı, çok haklı kaygılar vardı. Şimdi yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı. Yüreğimiz ağzımızda, şimdi yine o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz"

Özel, Murat Çalık için hazırlanan ilk raporun tahliye için yeterli olduğunu, ancak Adli Tıp Kurumu sürecinde yaşananlar ve yeni sevk sırasında hastane üzerinde oluşan baskının neden olduğu düzenlemeler nedeniyle ikinci raporun gerektiği gibi oluşturulmadığını ifade etti.

Gezi davası ve Tayfun Kahraman

Gezi olaylarına ilişkin değerlendirmesinde Özel, eylemin barışçıl ve demokratik taleplerle başladığını belirterek içerideki bazı yargılamaların haksız olduğunu savundu. Özel, "Tayfun Kahraman suçsuzdur" diyerek Kahraman'ın Şehir Plancıları Odası Başkanı sıfatıyla şehirle ilgili duyarlılığını dile getirdiğini hatırlattı.

CTP ile dayanışma ve bölgesel mesajlar

Özel, Sıla Usar İncirli ile siyaset ile Kıbrıs sorununa benzer perspektiflerden baktıklarını ve dayanışmayı sürdürdüklerini belirtti. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ifade edildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise hukukun üstünlüğü, adalet ve barışın temel ilkeler olduğunu vurgulayarak "Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için hayati öneme sahiptir" dedi. İncirli, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik değişimin bölgesel barış ve istikrar açısından Kıbrıs'taki çözümün önemini yeniden gösterdiğini kaydetti.

