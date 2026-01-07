Merkezefendi'de Atatürk Bilim Merkezi 11 Ocak'ta Açılıyor

Merkezefendi Belediyesi’nin Selçukbey Mahallesi’ndeki Atatürk Bilim Merkezi, 11 Ocak Pazar saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açılacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:18
Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından Selçukbey Mahallesi'ne kazandırılan Atatürk Bilim Merkezi, 11 Ocak Pazar günü saat 14.00'te hizmete açılacak.

Büyük açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak Denizlililerle buluşacak ve onlara seslenecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projenin bilimi, aklı ve çağdaş eğitimi merkeze alan bir yatırım olduğunu belirterek, 'Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz' dedi.

Merkezde neler olacak?

Çocukların ve gençlerin bilimle buluşacağı merkezde deney alanları, uzay alanları, uygulamalı öğrenme sınıfları ve atölyeler yer alacak. Ayrıca çeşitli eğitim programlarıyla merkez, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacak.

Açılış Selçukbey Mahallesi'nde gerçekleştirilecek; tüm vatandaşlar davetlidir.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

