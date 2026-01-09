Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Yıldız Filiz, 382 oy kullanıldığı seçimde 349 oy alarak üst üste 3. kez başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:13
Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı

Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu sonuçlandı

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası’nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Yıldız Filiz, üyelerin büyük teveccühüyle yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye’nin ilk ve tek kadın kahveciler odası başkanı unvanını koruyan Filiz, bu sonuçla üst üste 3. dönemine başladı.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda düzenlenen genel kurula ilgi yoğun oldu. Kongreye, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, çeşitli meslek odalarının başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Seçimde toplam 382 oyun kullanıldığı bildirildi. Mevcut başkan Filiz, 349 oyla yeniden başkan seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine duyulan güven için tüm üyelere teşekkür eden Filiz, "Bugün burada 3. kez bu göreve layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bu başarı sadece benim değil, bana inanan ve her zaman yanımda duran Çorlu kahveci esnafınındır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın haklarını korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve mesleğimizin saygınlığını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Filiz, esnafın haklarını koruma ve mesleğin saygınlığını artırma taahhüdünü bir kez daha vurguladı.

Genel kurula katılan Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı da Yıldız Filiz’in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, bir kadının bu sektörde başkanlık yapmasının ve üst üste seçilmesinin Türkiye genelindeki tüm odalar için ilham verici bir örnek olduğunu söyledi.

Yeni yönetim kurulu listesiyle birlikte 4 yıl daha görev yapacak olan Yıldız Filiz, seçim sonunda tebrikleri kabul ederek üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇORLU KAHVECİLER ESNAF ODASI'NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULU'NDA MEVCUT BAŞKAN YILDIZ...

ÇORLU KAHVECİLER ESNAF ODASI'NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULU'NDA MEVCUT BAŞKAN YILDIZ FİLİZ, ÜYELERİN BÜYÜK TEVECCÜHÜYLE YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ. TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK KADIN KAHVECİLER ODASI BAŞKANI OLMA UNVANINI KORUYAN FİLİZ, BU SONUÇLA ÜST ÜSTE 3. DÖNEMİNE BAŞLADI.

ÇORLU KAHVECİLER ESNAF ODASI'NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULU'NDA MEVCUT BAŞKAN YILDIZ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes
2
Başkan Semih Dere Menteş Mahallesi'ni Ziyaret Etti: Vatandaşların Talepleri Dinlendi
3
Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı
4
Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Başkan Çavuşoğlu "Ege’nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Ailesini Kabul Etti
7
ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Grönland Uyarısı: 'Avrupalılar ABD Başkanını Ciddiye Alsın'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları