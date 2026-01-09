Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu sonuçlandı

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası’nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Yıldız Filiz, üyelerin büyük teveccühüyle yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye’nin ilk ve tek kadın kahveciler odası başkanı unvanını koruyan Filiz, bu sonuçla üst üste 3. dönemine başladı.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda düzenlenen genel kurula ilgi yoğun oldu. Kongreye, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, çeşitli meslek odalarının başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Seçimde toplam 382 oyun kullanıldığı bildirildi. Mevcut başkan Filiz, 349 oyla yeniden başkan seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine duyulan güven için tüm üyelere teşekkür eden Filiz, "Bugün burada 3. kez bu göreve layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bu başarı sadece benim değil, bana inanan ve her zaman yanımda duran Çorlu kahveci esnafınındır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın haklarını korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve mesleğimizin saygınlığını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Filiz, esnafın haklarını koruma ve mesleğin saygınlığını artırma taahhüdünü bir kez daha vurguladı.

Genel kurula katılan Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı da Yıldız Filiz’in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, bir kadının bu sektörde başkanlık yapmasının ve üst üste seçilmesinin Türkiye genelindeki tüm odalar için ilham verici bir örnek olduğunu söyledi.

Yeni yönetim kurulu listesiyle birlikte 4 yıl daha görev yapacak olan Yıldız Filiz, seçim sonunda tebrikleri kabul ederek üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

